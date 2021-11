HomePod knallt: Dumpfe „Pop“-Geräusche bei immer mehr Nutzern

Was aktuelle Probleme mit der von Apple angebotenen Hard- und Software angeht, so tauchen zwei der weniger populären Apple-Accessoires unter den Wortmeldungen, die täglich in unserer E-Mail-Inbox landen, seit geraumer Zeit mit deutlich erhöhter Frequenz auf: Der große HomePod, den Apple inzwischen auf dem verkauf genommen hat, und die Computermaus Magic Mouse, die viele Desktop-Anwender Alternativ zum Magic TrackPad einsetzen.

Magic Mouse scrollt nicht mehr

Bei Apples Magic Mouse steht vor allem die Bluetooth-Anbindung des Eingabegerätes und das Zusammenspiel mit macOS 12 Monterey im Zentrum der Anwender-Kritik. So ist es vielen Anwendern seit Bereitstellung des letzten System-Updates nicht mehr möglich die Maus zu nutzen, sobald der verbundene Mac einmal in den Ruhezustand abgedriftet und wieder aufgewacht ist.

Entsprechende Nutzer-Berichte finden sich zuhauf in Apples offiziellen Diskussionsforen – sowohl in den deutschsprachigen als auch in den englischsprachigen. Die üblichen Lösungsvorschläge, etwa das erneute Koppeln der Geräten, sorgen dabei stets nur für vorübergehende Ruhe. Der Fehler macht sich unter macOS 12.0.1 nach wenigen Tagen erneut bemerkbar.

HomePod knallt, reagiert nicht und ist langsam

Noch mehr Problemberichte hören und finden wir zur Zeit zum HomePod. Apples Siri-Lautsprecher kämpft bei der Audio-Wiedergabe über Spotify und AirPlay mit wiederkehrenden Aussetzern, reagiert auf Sprachbefehle immer langsamer und überrascht mehr und mehr Besitzer mit plötzlichen, lauten Knall-Geräuschen.

Über diese wird sich unter anderem auch in den ifun.de-Kommentaren ausgetauscht, deren Lektüre wir euch ans Herz legen.

Hab mein Stereopaar nicht verbunden und bis jetzt auch schon zwei mal ein Knallen mit tvOS 15 gehabt. Seitdem ich aber den primären HomePod im Stereopaar auf den anderen geswitcht habe kam das Knallen nicht mehr vor. Ich gehe ganz stark von einem Softwarefehler aus. Kam ja erst mit 15 und meine HomePods habe ich vor ca. einem Jahr erst neu gekauft. Klar kann trotzdem ein Defekt vorliegen aber bei der Masse an Betroffenen glaub ich da nicht dran.

Die Knall-Geräusche, die auch in Apples Diskussions-Portal besprochen werden, scheinen durch die Bank weg erst mit iOS 15 aufgetreten zu sein und wirken auf einige der Betroffenen dennoch nicht wie Software-Probleme, sondern eher wie sich langsam manifestierende Hardware-Defekte.

Die Knalls sind teilweise Übel. Ich schließe hier ein Softwareproblem gänzlich aus. Habe insgesamt 7 große HomePods. 4 Stück an 2 Apple TV’s. Und die die im Stereobetrieb mit Appel Tv verbunden waren, hatten mit einer der letzten iOS 14 Versionen ein „Abschaltproblem“. Wurden heiß etc. Genau diese Geräte knallen jetzt. Ich geh von defekten Kondensatoren aus.