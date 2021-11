HomePod-Beta weiterhin ohne Mehrbenutzer-Modus

Im Zusammenhang mit den neu veröffentlichten Beta-Versionen seiner Betriebssysteme hat Apple auch die HomePod-Unterstützung überarbeitet. Bei Nutzern der nicht öffentlich verfügbaren Beta-Version des HomePod-Betriebssystems zeit sich ein neuer Info-Bildschirm zu den HomePod-Ortungsdiensten.

In wieweit damit tatsächlich auch relevante Funktionserweiterungen verbunden sind, bleibt zunächst aber offen. Der zugehörige Schalter zum Aktivieren der Ortungsdienste ist nämlich schon seit eh und je in den HomePod-Einstellungen vorhanden. Wie es scheint, stellt Apple die zugehörigen Informationen nun lediglich etwas prominenter dar und informiert besser darüber, dass der Lautsprecher auf Basis dieser Ortsangaben beispielsweise Routenberechnungen oder Wetterinfos bereitstellen kann.

HomePod-Mehrbenutzermodus lässt auf sich warten

Die Stimmerkennung ist dagegen auch in der aktuellen Beta der HomePod-Software nicht verfügbar. Der Lautsprecher kann somit zwar wie bisher mit persönlichen Anfragen umgehen, nicht jedoch zwischen verschiedenen Nutzern unterscheiden. In der Folge kann, sobald die Option „Persönliche Anfragen“ aktiviert ist, jede Person beispielsweise Kalenderinfos des Hauptbenutzers abrufen oder in dessen Namen Musik abspielen oder Nachrichten versenden.

Erst wenn die HomePod-Stimmerkennung auch für Deutschland verfügbar ist, macht der Siri-Lautsprecher den entscheidenden Schritt hin zur Verwendung im Mehrbenutzermodus. Apple hat bereits im Juni angekündigt, dass diese Funktion noch in diesem Jahr für deutsche Nutzer bereitgestellt wird.

Siri auf dem HomePod und dem HomePod mini kann mehrere Stimmen erkennen, sodass jetzt jeder in deinem Zuhause Musik genießen kann, die auf sein Geschmacksprofil zugeschnitten ist, auf seine eigenen Wiedergabelisten zugreifen kann, persönliche Anfragen verwenden kann und vieles mehr.

Die hierzulande noch fehlende Stimmerkennung dürfte auch der Grund dafür sein, dass Apple den Verkauf der neuen Varianten des HomePod mini zunächst regional begrenzt hat. In Deutschland soll der kleine Siri-Lautsprecher in den Farben Gelb, Orange und Blau erst Ende November in den Handel kommen, dann hoffentlich gemeinsam mit dem neuen Sprachtarif von Apple Music und der längst versprochenen Stimmerkennung.