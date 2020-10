HomePod bleibt unverändert, HomePod Mini soll ergänzen

Der Nutzer-Acount L0vetodream gehört zu den einschlägigen Konten auf dem Kurznachrichten-Portal Twitter, die ihre Follower mit regelmäßigen Apple-Gerüchten bespielen. Und L0vetodream hat dabei nicht die schlechteste Trefferrate.

there is no HomePod2 this year

only have mini one — 有没有搞措 (@L0vetodream) October 7, 2020

Nach Angaben des auf die Bewertung sogenannter Apple-Leaker spezialisierten Portals appletrack.org liegt das Konto zu 88,7% richtig und konnte zuletzt etwa die Ausgabe von iOS 14, den Preis des iPad Air, die neuen Farben der Apple Watch und den Verkaufsstart der technisch abgespeckten Apple Watch SE voraussagen.

Nun hat sich der mysteriöse Twitter-Account kurz zur Zukunft des HomePod geäußert. Apples intelligenter Siri-Lautsprecher soll 2020 demnach gänzlich unverändert auch weiterhin in der bekannten Ausführung verkauft werden. Eine Ansage, die die Hoffnungen auf einen verbesserten Apple-Lautsprecher zunichte machen. Dennoch sollen Neuerungen auf dem Programm stehen. So will L0vetodream erfahren haben, dass eine kleine Variante des Siri-Lautsprechers in den Startlöchern steht.

Dies würde zu den Prognosen zahlreicher Marktbeobachter passen, die schon länger davon ausgehen, dass Apple das HomePod-Lineup diversifizieren wird, um besser mit den günstigeren Echo-Lautsprechern von Amazon konkurrieren zu können.

Apple verkauft den HomePod seit Februar 2018 unverändert. Anfang des Jahres heizten massive Preisreduzierungen im Einzelhandel – in den USA ließ sich der für $349 in den Markt gestartete Siri-Lautsprecher für nur noch $200 kaufen – und „großzügige“ Angestellten-Rabatte von Apple selbst jedoch Spekulationen an, Apple könnte den Siri-Lautsprecher durch eine neue Generation ersetzen.

Die Attraktivität des HomePod wurde über Jahre hinweg vom Apple Music-Zwang des Speakers geschmälert. Erst mit iOS 14 schaffte Apple die Basis für die Nutzung anderer Musik-Dienste auf dem HomePod.