HomePod: Die aktuelle Generation räumt die Lager

Die Vorstellung neuer HomePod-Modelle wird immer wahrscheinlicher. Nachdem der 2017 vorgestellte HomePod der aktuellen Generation in Apples Online Store kurzfristig schon als ausverkauft gekennzeichnet war, scheint Apple jetzt gezielte Kauf-Anreize zu schaffen um noch vorhandene Lagerbestände abzusetzen.

Apple employees can also now buy up to 10 (up from 2) with their discount. These things are clearly on the way out. https://t.co/X0ey2QKbxC https://t.co/8sXDf6ifmr

— Mark Gurman (@markgurman) May 18, 2020