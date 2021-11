Meistgesehen: Netflix veröffentlicht wöchentliche Ranglisten

Der Spitzenreiter in dieser Kategorie war bereits bekannt. „Squid Game“ kann sich hier mit stattlichem Vorsprung auf Rang 1 platzieren. Insgesamt 1.650.450.000 Stunden wurde die koreanische TV-Serie an ihren ersten 28 Tagen weltweit auf Netflix gesehen. Auf dem zweiten Platz folgt dann die erste Staffel von Bridgerton mit 625.490.000 Stunden vor dem vierten Teil von Money Heist mit 619.010.000 Stunden.

Dazu sei angemerkt, dass Netflix bei TV-Serien einzelne Staffeln listet, sodass eine Serie durchaus auch mal mit zwei verschiedenen Staffeln auf den ersten Rängen platziert sein kann. Als zusätzlicher Indikator für die Popularität einer Produktion wird auch die Zahl der Wochen mit angezeigt, in denen diese insgesamt in den Top 10 vertreten war. Die neuen Wochencharts lassen sich rückwirkend bis Ende Juni über die Netflix-Seite abrufen.

Aktuell seht ihr in den deutschen Netflix-Wochencharts beispielsweise, dass die Action-Komödie „Red Notice“ in der vergangenen Woche der hierzulande meistgesehene Film war, während bei den Fernsehserien in Deutschland die erste Staffel von „Squid Game“ an erster Stelle liegt.

Insert

You are going to send email to