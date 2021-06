HomePod bekommt Option zum „Bass reduzieren“

Wenn es nach Apple geht, passt der HomePod seine Klangeinstellungen stets optimal an den Aufstellungsort und die Audioinhalte an. So ganz klappt das allerdings nicht immer, weshalb wir uns schon seit der Vorstellung des ersten HomePod vor drei Jahren die Möglichkeit wünschen, hier bei Bedarf per Equalizer nachzuregeln. Den „Bass reduzieren“-Schalter darf man als erstes Eingeständnis Apples hinsichtlich dieser Kritik sehen.

In der für ausgewählte Entwickler verfügbaren Vorabversion der HomePod-Software 15 findet sich im Einstellungsbereich „Musik & Podcasts“ der neue Schalter „Bass reduzieren“. Wird diese Funktion aktiviert, so werden die Tiefen bei der Audioausgabe über den HomePod zurückgenommen.

Insert

You are going to send email to