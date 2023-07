HomeKit-Rauchmelder von Meross deutlich im Preis reduziert

Im Alarmfall hat man die Möglichkeit, die Sirene durch drücken einer Taste am Rauchmelder selbst oder über die App des Herstellers auszuschalten. Der so aktivierte Stummmodus gilt für zehn Minuten, anschließend ist der Rauchmelder wieder scharf und gibt falls sich die Situation nicht wesentlich verbessert hat im Zweifel auch erneuten Alarm.

Der Meross-Rauchmelder erscheint in der Home-App von Apple als Standardrauchmelder mit der damit verbunden Möglichkeit, sogenannte kritische Alarme zu versenden. Erweiterte Konfigurationsoptionen finden sich in der Meross-App, auch darüber kann der Rauchmelder im Ernstfall Push-Mitteilungen verschicken.

