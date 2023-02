Zurückgezogenes HomeKit-Update kommt erst mit iOS 16.4 zurück

Apple hat ja diese Woche schon tvOS und das Betriebssystem für den HomePod in Version 16.3.1 veröffentlicht und es scheint zumindest nicht ausgeschlossen, dass wir in den nächsten Tagen auch eine entsprechende Aktualisierung für iOS erhalten. Auf die erneute Bereitstellung des Updates auf die überarbeitete HomeKit-Architektur müsst ihr dagegen noch länger warten. Hier deuten alle Zeichen darauf hin, dass Apple die Möglichkeit zum HomeKit-Upgrade mit iOS 16.4 zurückbringt, und das steht bislang noch nichtmal als Beta-Version zur Verfügung.

