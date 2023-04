HomePod kann fortan auf Rauchmelder-Alarm reagieren

Wann und wie sich die neue Option genau auf dem HomePod zeigt, können wir euch aktuell noch nicht sagen. Apple hat sich hierzu bislang noch nicht allgemein geäußert, sondern die Information über die Funktionserweiterung am heutigen Tag offenbar lediglich dem Magazin TechCrunch durchgesteckt. Es ist davon auszugehen, dass früher oder später eine entsprechende Option in den Einstellungen des HomePod erscheint. Bei unseren Geräten ist bislang jedoch noch nichts dergleichen zu sehen.

Die neu von Apple hinzugefügte HomePod-Funktion ist im Smarthome-Umfeld nichts generell neues. Ähnliches lässt sich zum Teil auch mit den Geräten anderer Hersteller und Plattformen realisieren. Apple wirbt damit, dass der HomePod als Reaktion auf einen erkannten Alarm beispielsweise Benachrichtigungen verschicken oder auch ins Zuhause integrierte Kameras aktivieren kann. Allerdings wird in diesem Zusammenhang vorausgesetzt, dass man das Update auf die neue HomeKit-Architektur erfolgreich vollzogen hat. Zudem weist Apple wohl aus Selbstschutz ausdrücklich darauf hin, dass die Funktion nicht für Situationen vorgesehen ist, in denen man verletzt werden könnte oder die gefährlich oder risikoreich hin. Der Rechtsweg ist somit ausgeschlossen, wie man so schön sagt.

