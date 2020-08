HomeKit-Steckdosen mittlerweile ab 13,40 Euro erhältlich

In den vergangenen Monaten hat sich die Zahl der in Deutschland erhältlichen und mit HomeKit kompatiblen Schaltsteckdosen deutlich erhöht. Eine Entwicklung, von der wir als Endkunden profitieren, denn die Hersteller sehen sich mehr und mehr zum Preiskampf gezwungen. Aktuell bieten gleich drei verschiedene Hersteller ihre HomeKit-Steckdosen mit Preisnachlass an, der günstigste Einstiegspreis im Einzelkauf liegt hier bei 18,99 Euro, wenn ihr mehrere Dosen im Set kauft, könnt ihr die einzelne HomeKit-Steckdose sogar schon ab 13,40 Euro bekommen.

Alle drei hier erwähnten Steckdosen funken über WLAN und bieten dementsprechend gute Reichweite und schnelle Schaltzeiten. Die HomeKit-Unterstützung bedeutet, dass sich die Steckdosen auch direkt in HomeKit integrieren und ohne die Apps der Hersteller verwenden lassen. Letztere stellen in der Regel jedoch Zusatzfunktionen bereit und sind auch für eventuelle Firmware-Updates nötig.

Achtet beim Preisvergleich auch auf den verfügbaren Funktionsumfang. Über die Standard-HomeKit-Funktionen hinaus bieten die Steckdosen teils auch die Möglichkeit, den Energieverbrauch zu überwachen. Dies wird bislang allerdings nicht von HomeKit unterstützt, sondern erfordert die App des Herstellers.

Wir haben die HomeKit-Steckdose von VOCOlinc bereits ausführlich vorgestellt. Aktuell lässt sich auf der Produktseite ein Rabattgutschein aktivieren, mit dessen Hilfe sich der Preis pro Dose um 3 Euro senken lässt. Im Einzelkauf werden somit nur noch 18,99 Euro fällig, im Doppelpack bezahlt man nur noch 17 Euro pro Stück.

Die HomeKit-Steckdose von ONVIS ist erst wenige Wochen in Deutschland verfügbar. Hier bietet der Hersteller aktuell einen Preisnachlass auf 19,54 Euro an, regulär ist die Steckdose für 22,99 Euro erhältlich.

Die HomeKit-Steckdose von Meross verzichtet auf die Möglichkeit zur Energieüberwachung, kommt dafür im Viererpack gerade zu einem nahezu unschlagbaren Preis. Das Paket mit vier Steckdosen ist ohnehin schon für 59,49 statt regulär 69,99 Euro erhältlich. Mit dem Aktionscode MSS210HKQUA drückt ihr diesen Preis um weitere 10 Prozent auf 53,54 Euro. Das macht unterm Strich einen Einzelpreis von weniger als 13,40 Euro. Wir haben die Meross-Steckdose hier vorgestellt.