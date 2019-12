VOCOlinc VP3: Günstige HomeKit-Steckdose im Test

Über den Verkaufsstart der HomeKit-Steckdose VOCOlinc VP3 haben wir bereits berichtet. Ergänzend wollen wir noch einen kleinen Erfahrungsbericht nachliefern. Mit einem Verkaufspreis von 24,99 Euro ist die Steckdose erfreulich günstig und findet hier und da ja vielleicht auch noch Verwendung im Rahmen der Weihnachtsbeleuchtung.

Die VOCOlinc VP3 verbindet sich über WLAN und kann direkt in Apples Home-App installiert werden, die Verwendung der Linkwise-App des Herstellers ist optional. Das Einbinden der Steckdose ins HomeKit-Netzwerk geht durch Einlesen des aufgedruckten QR-Codes schnell und unkompliziert vonstatten.

In der Home-App kann die Steckdose dann wie üblich benannt und einem Raum zugewiesen werden. Das Ein- und Ausschalten ist durch einen Schalter direkt an der Dose, per App und alternativ auch über Siri oder die Einbindung in Automationen möglich. Die Reaktionszeiten sind dabei wie bei WLAN-Verbindungen üblich ausgesprochen schnell, die Dose schaltet quasi sofort.

In Sachen Verarbeitung macht die VOCOlinc VP3 einen sehr guten Eindruck. Ordentlicher Kunststoff, nichts klappert und der Schalter an der Dose hat einen angenehmen Druckpunkt. Die maximal mögliche Belastung wird vom Hersteller mit 10A und 2300 Watt angegeben.

In der Linkwise-App von VOCOlinc ist es über die üblichen HomeKit-Funktionen hinaus möglich, Leistungsdaten der Steckdose einzusehen oder bei Verfügbarkeit auch Updates zu installieren. Eine Anmeldung ist hierfür nicht erforderlich. Zu den abrufbaren Daten gehört die aktuelle Leistungsaufnahme sowie der Strombezug am jeweils aktuellen Tag, Monat oder Jahr. In diesem Zusammenhang ist auch eine Verbrauchskostenermittlung möglich. Hier gibt es in der aktuellen App-Version allerdings ein kleines Problem bei der Eingabe des lokalen Strompreises. Dieser muss mit einem Punkt als Trennzeichen eingegeben werden, die Tastatur in der Eingabemaske gibt allerdings nur ein Komma her. Man kann sich bis der Fehler behoben wird darüber hinweg behelfen, indem man zuvor einen Punkt in die Zwischenablage kopiert.

Die VOCOlinc VP3 lässt sich auch über Alexa und den Google Assistant steuern, beides wurde von uns nicht getestet. Für uns ist die Steckdose die derzeit günstigste HomeKit-Schaltsteckdose auf dem Markt, besonders mit Blick auf ihren attraktiven Preis überrascht die VOCOlinc VP3 ausgesprochen positiv.