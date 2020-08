Apple-Aktie steigt erstmals über 500 Dollar

Die Apple-Aktie konnte an den vergangenen Börsentagen enorme Gewinne einfahren. In der Folge hat das Papier an der New Yorker Börse erstmals den Wert von 500 Dollar übersprungen. In Deutschland liegt der Wert für eine Apple-Aktie mittlerweile bei 430 Euro. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt aktuell auf einem Wert über 2 Billionen Dollar.

Apple-Aktie in der Woche zum 24. August 2020 (US-Dollar)

Ein Grund für die Kursgewinne dürfte der Ende Juli von Apple angekündigte Aktiensplit im Verhältnis 4:1 sein. Stichtag für die ausgehende Bewertung ist der heutige 24. August. Apple-Aktionäre erhalten für jede Aktie, die sie heute bei Geschäftsschluss besitzen, drei zusätzliche Apple-Aktien gutgeschrieben. Der Handel wird dann am 31. August 2020 auf dieser neuen Basis wieder aufgenommen, der Aktienpreis entsprechend geviertelt.

Der Apple-Aufsichtsrat hat den Aktiensplit im Juli genehmigt, um das Volumen der Aktie zu erhöhen und sie so einer breiteren Investorenbasis zugänglich zu machen. Die einzelnen Papiere werden in der Folge günstiger und sollen zusätzliches Kaufinteresse wecken.

Auch Tesla vermehrt seine Aktien

Apple ist nicht der einzige Technologiewert, der sich aktuell mit einem Aktiensplit zusätzliche Attraktivität sichern will. Auch Tesla startet am 31. August mit einer geteilten Aktie neu ins Rennen. Hier erhält jeder Aktionär vier weitere Anteilscheine für jede einzelne Tesla-Aktie. Diese liegt aktuell bei einem Wert von knapp 1.800 Euro.