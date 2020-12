HomeKit-Produkte und Anker-Zubehör im Tagesangebot

Mit Weihnachten im Blick gibt es bei Amazon von heute an wechselnde „Last Minute Angebote“. Neben verschiedenen Ladegeräten und Akkus lässt sich im Rahmen der Aktion auch wieder ausgewähltes HomeKit-Zubehör günstiger erstehen.

Im Rahmen der aktuellen HomeKit-Aktionen gibt es die Überwachungskamera eufy Pan & Tilt aktuell für 42,49 Euro. Die Kamera kann sowohl über HomeKit als auch über die eufy Security App benutzt werden, wobei der Funktionsumfang der eufy-App die mit HomeKit gebotenen Optionen deutlich übersteigt. So kann die Kamera hier auch automatisch mitschwenken, wenn sich Personen oder Haustiere im Raum bewegen. Alternativ ist über die App auch das manuelle Schwenken über 360 Grad möglich. Die Videos lassen sich auch auf einer optional einsetzbaren Speicherkarte speichern, auf die man mangels allerdings nicht über HomeKit zugreifen kann.

Ebenfalls gerade günstiger gibt es den HomeKit-Garagentoröffner von Meross. Zum Preis von 42,49 Euro könnt ihr hier einen vorhandenen Garagentorantrieb in euer HomeKit-Setup einbinden. Das Garagentor lässt sich dann per WLAN ansteuern und beispielsweise über die Home-App oder auch Siri-Sprachbefehle steuern. Schaut euch dazu unsere ausführliche Produktvorstellung an. Die Integration läuft bei uns bislang zur vollsten Zufriedenheit.

Auch die erst vor kurzem vorgestellte Meross HomeKit-Doppelsteckdose für Außen gibt es heute billiger. Der aktuelle Sonderpreis beträgt hier 31,44 Euro.

Darüber hinaus bietet der Zubehörhersteller Anker einen Teil seiner Produkte mit Preisnachlass an. Hier bekommt ihr Netzteile mit USB-C-Anschluss ebenso wie Zusatzakkus, Kabel, ein Qi-Ladegerät und einen USB-C-Hub.