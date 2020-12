Homebridge-Plugin verbindet eufy-Videotürklingel mit HomeKit

Im Oktober hat Anker mitgeteilt, dass die aktuelle Generation eufy Video-Türklingel entgegen den ursprünglichen Erwartungen nicht mit HomeKit kompatibel sein wird. Man habe sich nach sorgfältiger Prüfung dagegen entschieden, diesen Service anzubieten. Dementsprechend blieb die Funktion der Türglocke mit Sicherheitskamera und Gegensprechfunktion bislang auf die Verwendung mit der eufy-App und Alexa beschränkt. Ein neu veröffentlichtes Homebridge-Plugin ermöglicht nun allerdings die inoffizielle Anbindung an HomeKit-Systeme.

Das Birkir Gudjonsson von entwickelte eufy Security Homebridge-Plugin lässt sich in einer ersten Version auf der Entwicklerplattform Github laden und ermöglicht mit aktuellem Software-Stand die Übertragung des Klingelimpulses und des Videobilds inklusive Audiofunktionen an HomeKit. Dem Entwickler zufolge wird weiterhin aktiv an dem Plugin gearbeitet, sodass Verbesserungen und Funktionserweiterungen in Aussicht stehen.

ifun.de-Leser Tim ist bereits mit einem ersten Erfahrungsbericht zur Stelle:

Das Plugin funktioniert bei mir bisher hervorragend. Auch die Benachrichtigung über meine HomePods funktioniert prima. Allerdings scheint es noch Probleme bei Accounts zu geben, die MFA zur Authentifizierung nutzen. Ich melde mich nur mit User/Passwort an.

Homebridge ist ein offenes Software-Projekt zur Integration von nicht offiziell unterstützten Produkten in HomeKit. Über die Plattform stehen mittlerweile mehr als 2.000 Erweiterungen zur Verfügung, darunter Plugins für Homematic, Ring, Nest, TP-Link und Logitech Harmony. Die Software setzt den Betrieb auf einem Server voraus, hierfür können Mac-, Windows- oder Linxu-Rechner ebenso wie ein Raspberry Pi oder NAS-Laufwerke eingesetzt werden.