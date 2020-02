HomeKit: Neue Funktionen für Onvis Türkontakt und Bewegungssensor

In Deutschland ist der Zubehör-Anbieter Onvis mit zwei je rund 33 Euro teuren HomeKit-Accessoires am Markt vertreten. Sowohl dem mit einem Alarm ausgestatteten Türkontakt CS1 als auch dem Bewegungssensor SMS1 haben wir in der Vergangenheit bereits ausführlich vorgestellt.

Für beide Geräte sind nun Firmware-Aktualisierungen verfügbar, die über die ebenfalls frisch aktualisierte Version 2.7.2 der offiziellen Onvis-App eingespielt werden können.

Der Türkontakt CS1 erhält Firmware 2.0.2. Diese ermöglicht das Setzen von Verzögerungen beim Scharfschalten des Alarms und kann auf Wunsch nun Offene-Tür-Erinnerungen per Push verschicken.

Der Bewegungssensor SMS1 ist mit seiner neuen Firmware 2.4.1 nun auch in der Lage Celsius-Temperaturen im Minusbereich anzuzeigen und verfügt über eine neugestaltete Darstellung in der Onvis-App, in der sich die History der erkannten Bewegungen einsehen und der Mindestabstand zwischen zwei Bewegungen festlegen lässt.

