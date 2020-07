HomeKit: eufy-Türklingel ohne Homebase erhältlich, Aqara G2H kommt im August

Die eufy Videotürklingel von Anker kann zum Preis von 129 Euro jetzt auch ohne Homebase bestellt werden. Die Homebase wird für die Funktion der Glocke zwar zwingend vorausgesetzt, die neue Bestelloption richtet sich allerdings an Nutzer, die beispielsweise eine Videokamera des Herstellers inklusive Homebase bereits im Einsatz haben. Das Ergänzungskit ist hierzulande derzeit allerdings noch nur in sehr begrenzter Stückzahl verfügbar.

Wir haben die eufy Türklingel bereits ausführlich vorgestellt und warten derzeit noch darauf, dass der Hersteller das Update für die HomeKit-Anbindung bereitstellt. Die Homebase 2 wird auch mit den HomeKit-Kameras eufyCam 2c ausgeliefert und kann für beide Produkte gemeinsam genutzt werden. Auch die eufyCam 2c ist derzeit wieder günstiger erhältlich. Das Doppelpack inklusive Homebase kann abzüglich Gutschein derzeit für 199 Euro bestellt werden.

Der Hersteller hat die Geräte bereits mehrfach mit Updates versorgt, so wurden HomeKit-Funktionen für die eufy-Kameras ebenso nachgeliefert wie die Möglichkeit zur 2-Faktor-Authentifizierung bei Homebase-Benutzerkonten.

Produkthinweis eufy Security, Kabellose Video-Türklingel mit Akku, 2K HD, ohne monatliche Gebühren, smarte Personenerkennung,... 129,99 EUR

HomeKit-Kamera Aqara G2H im August in Deutschland

Und wenn wir schon dabei sind, über die Verfügbarkeit von neuen Geräten zu schreiben: Aqara hat ja seit dieser Woche seine HomeKit-Kamera G2H im Handel. Nach der Bestellmöglichkeit in Asien gibt es jetzt auch erste Hinweise auf das Lieferdatum in Deutschland. So wird die Kamera hier jetzt in den Farben Blau, Gelb, Weiß und Rot zum Preis von 49,46 Euro zur Vorbestellung gelistet. Die Lieferung soll dann bereits zwischen dem 3. und 13. August erfolgen. Das wäre früher als gedacht, bislang sind wir hier von einem Deutschlandstart im Herbst ausgegangen. Die Aqara-Kamera erwarten wir insbesondere mit Blick auf ihren für eine HomeKit-Kamera ausgesprochen günstigen Preis mit Spannung.