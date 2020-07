Werbung für Apple TV+: „Was es gibt und was noch kommt“

Mit dem zwei Minuten langen Trailer „What’s Now, What’s Next“ will Apple das Interesse am Videodienst Apple TV+ warmhalten. Der Werbefilm blickt auf die den Start des Angebots begleitenden Aufhänger wie „The Morning Show“ und „For all Mankind“ zurück und stellt gleichermaßen spannende Neuerscheinungen wie die Tom-Hanks-Produktion „Greyhound“ in Aussicht.

Sehen Sie sich die preisgekrönten Serien The Morning Show und Dickinson an, sowie Favoriten wie Defending Jacob, See, Beastie Boys Story, Central Park, Helpsters, Dear… und Servant. Dann machen Sie sich bereit für die Veröffentlichung von Greyhound, Foundation, Ted Lasso, On the Rocks, Boys State, Long Way Up und Wolfwalkers.

Apple verspricht uns auch weiterhin neue und exklusive Originals-Produktionen im Monatsrhythmus. Dennoch darf man sich die Frage stellen, wie es um das Abonnenten-Interesse steht, wenn der Dienst im Herbst für alle Nutzer kostenpflichtig wird. 4,99 Euro pro Monat erscheint uns mit Blick auf die doch sehr begrenzte Auswahl weiterhin etwas happig. Es sei denn, Apple kann sein Angebot bis dahin noch mit zugekauften Inhalten aufwerten.