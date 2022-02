Im Angebot: Hüllen für das iPad Air 4 und HomeKit-Außensteckdosen

Auch HomeKit-Steckdosen für außen gibt es aktuell wieder mit Preisnachlass. Der Preis für die uns bislang unbekannte Außensteckdose der Marke US:E fällt dank eines 10-Euro-Rabattgutscheins (auf der Seite aktivieren) sogar knapp unter 30 Euro. Wobei wir hier eventuelle Skepsis angesichts der ausschließlich auf kostenlos verschickten Produkten basierenden Bewertungen nachvollziehen können. Für 1,60 Euro mehr gibt es die mit gleichem Funktionsumfang ausgestattete HomeKit Outdoor-Steckdose von Meross aktuell zum Sonderpreis von 31,58 Euro. Letztere erscheint in der Home-App als zwei separat steuerbare Steckdosen und ist dem Hersteller zufolge nach IP44 gegen Staub und Spritzwasser geschützt.

Aktuell gibt es die Hülle mit integrierte Halterung für den Apple Pencil in Blau bereits für 6,99 Euro und in Schwarz für 9,99 Euro. Die Kanten des Geräts sind in der Hülle ebenso wie die Stifthalterung umlaufend geschützt und der auch als Ständer verwendbare Klappdeckel aktiviert zuverlässig Apples Sleep-Wake-Funktion beim Öffnen oder Schließen.

Insert

You are going to send email to