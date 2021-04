Hologram Desktop: Wetterinfos und Uhr im Mac-Hintergrundbild

Die Mac-Anwendung Hologram Desktop haben wir bereits bei ihrer Veröffentlichung vorgestellt. Hologram erlaubt es, ausgewählte Widgets in den Schreibtischhintergrund einzubinden. Auf diese Weise kann man beispielsweise dauerhaft die Uhrzeit, eine Wettervorhersage oder Systeminformationen auf dem Mac-Bildschirm anzeigen.

Ein großer Kritikpunkt an Hologram war bislang die Tatsache, dass die Anwendung ausschließlich kostenpflichtig angeboten wurde und keine Testversion zur Verfügung stand. Wir sehen dergleichen generell als Problem, fällt die Entscheidung über einen Softwarekauf ab einem gewissen Preispunkt doch deutlich leichter, wenn man sich zuvor selbst davon überzeugen konnte, dass das Programm wie gewünscht arbeitet. Erst dieser Tage haben wir das Fehlen einer Testmöglichkeit im Zusammenhang mit der an sich sehr guten Bildbearbeitungs-App Diffraction bemängelt.

Die Hologram-Entwickler sind der Nachfrage nach einer Testmöglichkeit nun durch eine generelle Umstellung ihres Preismodells nachgekommen. Seit Version 1.5 kann die Anwendung kostenlos geladen und in eingeschränktem Umfang so auch dauerhaft verwendet werden. Mit der neuen Free-Version der App erhält man zehn verschiedene Widgets, die sich mit in begrenztem Umfang vorhandenen Hintergrundbildern kombinieren und verwenden lassen. Hologram Pro bietet zum Preis von 10,99 Euro dagegen die Möglichkeit, alle derzeit 52 verfügbaren Hologram-Widgets zu verwenden und diese auch mit eigenen Hintergrundbildern zu kombinieren, die auf Wunsch auch automatisch wechseln. Zudem liefern die Entwickler 25 vorbereitete Themes zum sofortigen Einsatz mit.

Wer sich vor dem Download und Test der App ein ausführlicheres Bild von Hologram Desktop machen will, kann sich im Showcase der Entwickler zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten und Designs ansehen. Zudem empfiehlt sich ein Blick in das unten eingebettete Video, in dessen Verlauf die Funktion und Konfigurationsmöglichkeiten von Hologram Desktop erklärt werden.

In ihrer neuesten Programmversion haben die Hologram-Entwickler zudem ein ausführliches Tutorial integriert, mit dessen Hilfe neue Nutzer die Verwendung der App erklärt werden soll.

Hologram Desktop für Mac: Video-Einführung