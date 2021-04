Apple TV+: Die Frühlings-Neuheiten im Überblick

Das Video „Apple Originals: Frühjahr 2021 und danach“ ist eigentlich schon ein paar Wochen alt. Zwei Monate nach der Veröffentlichung der US-Version hat Apple die zwei Minuten lange Präsentation der Frühlings-Neuheiten für Apple TV+ jetzt auch mit deutschen Untertiteln freigegeben.

Apple will mit dem Zusammenschnitt einen exklusiven Blick auf die neuen und demnächst erscheinenden Filme und Serien auf Apple TV+ bieten. Zu den im Video aufgegriffenen Neuvorstellungen gehören die Serien und Filme „Billie Eilish: The World’s a Little Blurry“, „Cherry – Das Ende aller Unschuld“, „Foundation“, „Lisey’s Story“, „Losing Alice“, „Moskito-Küste““ „Mr. Corman“, „Palmer“, „Schmigadoon!“ und „Physical“. Zudem weist Apple auf die neuen Staffeln der Serien „Central Park“, „Dickinson“, „For All Mankind“, „Vier Freunde und die Geisterhand“, „Home Before Dark“, „The Morning Show“, „Mythic Quest“, „See – Reich der Blinden“, „Servant“, „Trying“ und „Truth Be Told – Der Wahrheit auf der Spur“ hin.

Neue Trailer zu „Snoopy Show“ und „Tiny World“

Darüber hinaus hat Apple vier neue Trailer rund um die auf Apple TV+ verfügbare TV-Serie „The Snoopy Show“ veröffentlicht und ein „Making Of“-Video zu der Dokuserie „Tiny World“ freigegeben. Hier ist am Freitag die zweite Staffel angelaufen.