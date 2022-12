HokusFokus: Kostenfreie Mac-App für konzentriertes Arbeiten

Die Idee als solche ist nicht neu, die Umsetzung des App-Entwicklers Christian Konrad aber durchdacht, simpel und sehenswert. Die Mac-Applikation HokusFokus soll euch dabei helfen, konzentriert mit einer Mac-Applikation zu arbeiten und will dies ermöglichen, ohne dass die Anwendung dafür im Vollbildmodus ausgeführt werden muss.

Satter Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrund

Der Trick den HokusFokus dafür anwendet: Um euren Blick auch auf vollen Schreibtischen mit vielen offenen Programm-Fenstern auf genau einer Anwendung haften zu lassen, dunkelt die nur 24 Megabyte kleine App alle anderen Programme etwas ab und lässt die gerade aktive Applikation so sichtbar aus dem Wust des persönlichen Mac-Schreibtischs herausstechen.

Dabei verzichtet HokusFokus fast vollständig auf zusätzliche Einstellungen und erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten. Nach dem Download aus dem Mac App Store und dem ersten Start lebt HokusFokus in der Mac-Menüleiste und bietet hier lediglich eine Beeinflussung von Farbe und Kontrast an, was die Abstufung zwischen dem Hintergrund und der im Vordergrund aktiven Applikation angeht.

Der Wechsel zwischen den Anwendungen wird dabei weiterhin per Mausklick oder Command+Tab vollzogen und bedarf keiner Umstellung im regulären Arbeitsalltag.

Gänzlich kostenfreier Download

In den Einstellungen von HokusFokus könnt ihr per Mauszeiger und Schieberegler festlegen, ob HokusFokus überhaupt aktiv sein soll und, fall ja, mit welcher Intensität. Dabei lässt sich sowohl die Transparenz der Farbüberlagerung beeinflussen als auch die gewählte Farbe selbst, die alle Anwendungsfenster hinter dem aktiven leicht einfärbt.

Der in Hamburg ansässige Entwickler freut sich über euren testweisen Zugriff (sowie ein paar nette Worte in den App Store Rezensionen, sollte euch die App gefallen) und bietet HokusFokus komplett kostenlos im Mac App Store an.