Liebe Leute. Wir wünschen euch richtig schöne Weihnachtstage!

Bevor wir uns gleich ins Wochenende fallen und dann erst mal eine Runde treiben lassen, wollen wir es nicht versäumen, euch für die kommenden Tage die allerbesten Wünsche mit auf den Weg zu geben.

Ihr habt euch nämlich alle mal wieder ein stressfreies Weihnachten verdient, das ihr hoffentlich im Kreis der euch wichtigsten Menschen verbringen könnt.

Nach dem schweren Brett der Pandemie hatten wir ja gehofft uns 2022 endlich wieder ausschließlich auf Apple, auf das Universum drumherum, sowie Hard- und Software-Empfehlungen konzentrieren zu können und in Nächten, die der Nachwuchs kurz hält, wieder mehr über belanglose Technik-Spielereien als über Energiekosten, Krieg und Zukunftsängste zu grübeln. Eine Hoffnung die wir nicht aufgeben und uns auch für 2023 erneut in den Kalender geschrieben haben.

Bis zum Jahreswechsel bleibt uns noch eine gute Woche Zeit. Ruhige Tage, die wir traditionell eher mit größerer Entfernung zu Mobilgeräten, Macs und Touchscreens verbringen und euch, wenn irgend möglich, ähnliches empfehlen können. Keine Sorge, ganz zuklappen werden wir die Rechner nicht, lassen den Kahn aber mit halber Kraft fahren, ehe zum neuen Jahr wieder aufgedreht wird.

Vielen Dank für eure Mails und Besuche!

Zudem wollen wir uns kurz vor den Feiertagen noch bei allen Leserinnen und Lesern bedanken, die sich in ihrem Alltag die Zeit für den Abstecher auf ifun.de nehmen und hin und wieder sogar eine nette E-Mail formulieren. Auch wenn es beim Blick in die Kommentarspalten, wie inzwischen fast überall im Netz, ganz schön ruppig zugehen kann, so herrscht im direkten Kontakt mit euch stets eine betont freundliche Atmosphäre, die wir sehr schätzen und nicht mehr missen wollen.

So träge wir in Sachen Social Media reagieren, so akribisch lesen wir unsere E-Mails und freuen uns über die zahlreichen Zuschriften, die uns täglich unter [email protected] erreichen. Eure Mails motivieren uns mit persönlichen Erfahrungsgeschichten, uns unbekannten Geheimtipps, etlichen Problemberichten und vielen Fragen, die wir hin und wieder sogar halbwegs qualifiziert beantworten können.

Danke also, und das meinen wir wirklich ernst, für die sympathischen Texte, die Tipps, die Hinweise, die Fragen, die Probleme, die Artikel-Anregungen und das Verständnis, dass wir nicht alle E-Mails beantworten können. Was wir euch jedoch versprechen: Wir lesen alles.

Viel Kraft für 2023!

Wer uns ein Weihnachtsgeschenk machen möchte, der kann der ifun.de-Applikation eine freundliche Rezension mit ein paar netten Worten hinterlassen, darüber freuen wir uns immer sehr. Ansonsten schenkt ihr eure Aufmerksamkeit in den kommenden Tagen am besten euren Liebsten und tankt hoffentlich ein wenig Kraft, um 2023 wieder die Stirn bieten zu können.

Wir wünschen euch die beste Gesundheit, tolle Freunde sowie eine Familie, die sich aushalten lässt. Und wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Jahr mit einer fitten Community, die ihr Herz am richtigen Platz trägt. Merci.