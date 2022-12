Bis 2. Januar: Viele Apple TV+-Inhalte gratis

Wer zwischen den Jahren ein paar freie Tage und damit noch etwas Ruhe und Zeit zum Fernsehen hat, der darf sich über Apples jetzt gestartetes Schnupperangebot freuen. Dieses bietet in der kommenden Woche mehrere Apple TV+-Inhalte zum kostenlosen Abruf an und will bislang noch abstinente Zuschauer so in zahlende Abonnenten konvertieren, die bereit sind 6,99 Euro pro Monat in den Netflix-Konkurrenten zu investieren.

Mehrere Serien kostenlos

Dabei fällt das Gratis-Angebot von Region zu Region unterschiedliche aus. Während amerikanischen Zuschauern, die ersten beiden Staffeln der nerdigen Comedy-Serie Mythic Quest über den Arbeits-Alltag von Spiele-Entwicklern ohne zusätzliche Kosten angeboten werden, dürfen sich deutsche Anwender über die unverbindliche Dreingabe von insgesamt vier Serien freuen.

Neben der preisgekrönten Fußball-Comedy-Serie Ted Lasso, stehen das TV-Drama The Morning Show, die Alternate-Reality-Serie For all Mankind und der Spionage-Thriller Teheran in Teilen kostenlos zur Verfügung. Allerdings setzt Apple zum Abspielen der Inhalte den Login in die offizielle TV-Applikation oder die Anmeldung auf der Webseite tv.apple.com mit der persönlichen Apple ID voraus. Ohne den Login lassen sich die Folgen nicht wiedergeben.

Die Gratis-Inhalte werden unabhängig von der kostenfreien, siebentägigen Testphase angeboten und lassen sich auch mit einer Apple ID abspielen, die bereits eine abgelaufene Probephase hinter sich hat.

Code für 2 Gratis-Monate

An dieser Stelle wollen wir zudem auf die noch bis zum 14. Januar laufende Apple TV+ Promo-Aktion zum Start des Spielfilms „Emancipation“ hinweisen. Um auf den Streifen mit Will Smith aufmerksam zu machen bietet Apple auf der verlinkten Sonderseite einen Gutschein zum zweimonatigen Gratis-Zugriff auf Apple TV+ an:

Ob ihr diesen einlösen könnt hängt von eurer Account-Historie ab, wir empfehlen euch jedoch das Einlösen zumindest auszuprobieren.