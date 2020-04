History Play: 3. Apple TV-Kanal startet in Deutschland

Was bei Amazon die Prime Video Channels sind, sind bei Apple die Apple TV-Kanäle. Davon gab es bislang zwei Stück: StarzPlay, der seit der Ausgabe von tvOS 12.3 im Frühjahr 2019 angeboten wird und den Kinder-Kanal Noggin, der Mitte März 2020 folgte.

Nun scheint die Taktrate etwas zuzunehmen. So haben die A+E Networks heute in London bekanntgegeben, dass der On-Demand-Channel „History Play“ ab sofort auch Kunden in Deutschland und Österreich über die Apple TV-Kanäle in der Apple TV App auf iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac, ausgewählten Samsung und LG Smart TVs sowie Roku- und Amazon Fire TV-Geräten zur Verfügung steht.

History Play geht mit „preisgekrönten Dokumentationen und erstklassigem Factual Entertainment“ auf Kundenfang und setzt auf den etablierten Preis: Nach einer siebentägigen kostenfreien Testversion fallen für History Play monatlich 3,99 Euro an.

Abonnenten von History Play in den Apple TV-Kanälen können das Entertainment-Angebot sowohl online als auch offline nutzen.

So können sich Kunden des Angebotes von Apple ausgewählte Dokus in der Apple TV App herunterladen. Zudem bietet die „Family Sharing“-Funktion die Möglichkeit, dass sich bis zu sechs Familienmitglieder ein Abo der Apple TV-Kanäle teilen, in- dem sie ihre Apple ID und das dazugehörige Passwort verwenden.