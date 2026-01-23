MacBook Pro mit Nanotexturglas: Effektiv aber empfindlich

Wer bei Apple ein neues MacBook Pro bestellt, steht, sobald das Gerät im Warenkorb liegt, vor der Frage, ob der mit dem Standard-Display zufrieden ist oder sich gegen einen Aufpreis von 190 Euro ein Display mit Nanotexturglas gönnt. Was das qualitativ ausmacht, könnt ihr bei Jonathan Borichevskiy sehen.

Allerdings will auch berücksichtigt werden, dass diese Bildschirmvariante empfindlicher ist als die herkömmliche, glänzende Ausführung, und daher besonders gepflegt werden will. Apple unterscheidet zwischen den beiden Varianten wie folgt:

Standard-Display: Entwickelt für eine extrem geringe Spiegelung, damit du Text leicht lesen kannst und jedes einzelne Pixel brillant aussieht.

Display mit Nanotextur: Diese Option reduziert Blend­effekte und Reflexionen in hellen Umge­bungen drinnen wie draußen und sorgt für ein exzellentes Seherlebnis. Und es ist ein Poliertuch aus einem weichen, abrieb­freien Material enthalten, damit du dein Display schonend reinigen kannst.

Bei Apples Nanotexturglas handelt es sich um eine speziell strukturierte Oberfläche, die Reflexionen verringern und damit die Nutzung bei starkem Umgebungslicht erleichtern soll. Wie effektiv diese Anti-Spiegelungs-Oberfläche ist, kann man auf den Bildern von Borichevskiy hervorragend sehen.

Bilder: Jonathan Borichevskiy

Ein Bildschirm mit Nanotexturglas bewährt sich dabei keineswegs nur beim Einsatz im Freien. Auch in geschlossenen Räumen können ungünstig platzierte Lampen oder die Arbeit in der Nähe eines Fensters für extrem störende Spiegelungen sorgen. Nicht umsonst bietet Apple auch seine beiden Displays für Desktop-Geräte optional in der teureren Variante an.

Hoher Pflegeaufwand für das Display

Apple zufolge handelt es sich beim Nanotexturglas nicht, wie man annehmen könnte, um eine Beschichtung, sondern um eine in das Glas eingeätzte Struktur. Dadurch soll einfallendes Licht stärker gestreut werden als bei herkömmlichen, glänzenden Bildschirmen. Dies hat leider auch zur Folge, dass Fingerabdrücke und Verschmutzungen stärker sichtbar sind als auf herkömmlichen Displays der Fall.

Hier kommt das von Apple einzeln zum Preis von 25 Euro angebotene Nanotextur-Poliertuch ins Spiel. Im Lieferumfang der Bildschirme ist ein solches Putztuch enthalten und Apple rät dringend davon ab, andere Materialien zu verwenden, da diese die feine Oberflächenstruktur beschädigen könnten.