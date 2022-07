Hintergründe zum neuen MacBook Air: Erstmals Teil einer ganzen MacBook-Familie

Die neue Farbvariante „Mitternacht“ haben wir dem Umstand zu verdanken, dass Hankeys Vater als Geologe arbeitete, so gibt Hankey an sich bei der Farbgestaltung an vulkanischem Basaltgestein orientiert zu haben.

Zudem hat Hankey nicht nur Ives Aufgabenbereiche übernommen, sondern setzt diese auch mit neuen Konzepten um. Das neue MacBook Air mit M2-Prozessor etwa wurde erstmals als Teil einer ganzen Notebook-Familie Hand in Hand mit dem jüngsten Modellen des MacBook Pro und nicht wie bislang üblich in völliger Isolation gestaltet.

So vergleicht Hankey die Arbeitsbelastung, der sie seit der Übernahme der Verantwortung für das gesamte Produktdesign des Unternehmens (also von den AirPods bis zum MacBook Pro) ausgesetzt ist, mit dem „Trinken aus einem Feuerwehrschlauch“.

Als sich Apples langjähriger Design-Chef, Jony Ive, im Sommer 2019 für einen Rückzug aus dem Tagesgeschäft Cupertinos entschied wurde der Posten des Ausnahme-Designers durch eine Doppelspitze ersetzt. Als Leiter des Designteams sind seitdem Evans Hankey, als Vice President of Industrial Design und Alan Dye, als Vice President of Human Interface Design, aktiv.

