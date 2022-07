Beschlossen: So sieht die Gigabitstrategie der Bundesregierung aus

Baulich sollen zum einen die of langwierigen Genehmigungsverfahren für Baugenehmigung und zum Aufstellen von Mobilfunkmasten vereinfacht werden, zudem sollen neue Gebiete bevorzugt mit oberirdischen Verlegemethoden erschlossen werden. Ein „Gigabit-Grundbuch“ soll unter Aufsicht der Bundesnetzagentur für mehr Transparenz sorgen was Ausbauvorhaben, Infrastrukturen und Versorgungsgrade angeht. An Bahnstrecken will man dafür Sorge tragen, dass Passagiere auf Zugfahrten unterbrechungsfrei im Internet arbeiten können.

Bis 2030 soll es in der gesamten Bundesrepublik die Möglichkeit geben auf den neuesten Mobilfunkstandard zugreifen zu können. Zudem sieht die Gigabitstrategie vor, dass bis 2026 „eine unterbrechungsfreie Sprach- und Datenkommunikation“ erreicht werden soll – ebenfalls flächendeckend in ganz Deutschland.

Die Ziele sind dabei hoch gesteckt: Bereits bis Ende 2025 will man erreichen, dass der Einsatz von Glasfaseranschlüssen mindestens in jedem zweiten deutschen Haushalt möglich sein soll. Ein Vorhaben, das die Anzahl der verfügbaren Glasfaseranschlüsse verdreifachen würde.

