UREVO FoldiMix 5L ausprobiert: Mehr Bewegung vor dem Mac

Mehr Bewegung während eines langen Tages vor dem Mac klingt eigentlich einfach: Schreibtisch hochfahren, Walking Pad darunter und loslaufen. Das UREVO FoldiMix 5L geht noch einen Schritt weiter. Das kompakte Gerät ist Walking Pad und richtiges Laufband zugleich, besitzt eine automatische Steigungsverstellung und bringt sogar eine kleine Arbeitsfläche mit. Für iPhone-Nutzer noch interessanter: Die aufgezeichneten Aktivitäten lassen sich mit Apple Health synchronisieren.

Vom Walking Pad zum Laufband

Im flachen Zustand eignet sich das FoldiMix 5L zum entspannten Gehen. Die Geschwindigkeit lässt sich ab 1 km/h einstellen und endet im Gehmodus bei 6 km/h. Damit kann das Gerät beispielsweise vor einem höhenverstellbaren Schreibtisch stehen.

Wer den Bügel aufstellt, kann schneller unterwegs sein. Maximal 12 km/h sind möglich, womit aus dem Walking Pad ein kleines Laufband wird. Das reicht problemlos für Joggingeinheiten, wenngleich die mit 40 × 100 Zentimetern vergleichsweise kurze Lauffläche Grenzen setzt. Gerade große Nutzer oder Läufer mit langen Schritten bekommen bei höherem Tempo auf klassischen Laufbändern deutlich mehr Bewegungsfreiheit.

Dafür benötigt das UREVO wesentlich weniger Platz. Zusammengeklappt ist es lediglich rund 15 Zentimeter hoch und lässt sich mithilfe der Transportrollen verschieben – und sogar hochkant verstauen. Dadurch lässt es sich auch in kleinen Nischen unterbringen, wenn es gerade nicht genutzt wird. Mit knapp 30 Kilogramm sollte man den Begriff „mobil“ allerdings nicht überstrapazieren.

Neun Steigungsstufen

Ein wesentlicher Unterschied zu vielen günstigen Walking Pads ist die motorisierte Steigung. Neun Stufen mit maximal 9 Prozent sorgen dafür, dass auch bei moderatem Tempo ein deutlich fordernderes Training möglich ist.

Geschwindigkeit und Steigung lassen sich während des Trainings anpassen. Gerade beim Gehen gefällt uns diese Kombination gut: Statt immer schneller werden zu müssen, kann die Belastung einfach über die Steigung erhöht werden.

Über dem Motor ist ein Display integriert. Darauf lassen sich Zeit, Schritte und mehr ablesen.

UREVO verbaut zwei bürstenlose Motoren und gibt eine maximale Belastbarkeit von 136 Kilogramm (bei Volllast) an. Unter der Lauffläche sitzt zudem ein mehrstufiges Dämpfungssystem. Im Gehbetrieb bleibt das Laufband angenehm zurückhaltend. Natürlich entstehen durch die Schritte selbst weiterhin Geräusche und Vibrationen – gerade in hellhörigen Wohnungen ist eine Unterlegmatte daher keine schlechte Idee.

Arbeiten beim Gehen

Zum Lieferumfang gehört eine Arbeitsfläche, die auf dem höhenverstellbaren Bügel befestigt wird. Darauf finden MacBook oder iPad Platz, zusätzlich gibt es eine Halterung für Smartphone oder Tablet.

Neben dem Macbook ist auch Platz für ein Getränk.

Das Konzept funktioniert insbesondere bei langsamen Geschwindigkeiten erstaunlich gut. E-Mails lesen, Recherchieren oder an Videokonferenzen teilnehmen lässt sich problemlos mit Bewegung verbinden. Präzise Mausarbeit oder längeres Tippen wird mit zunehmendem Tempo naturgemäß schwieriger.

Der große Vorteil liegt darin, dass kein separater Stehschreibtisch benötigt wird. Wer bereits einen besitzt, kann den Bügel samt Arbeitsfläche dagegen einfach eingeklappt lassen und das FoldiMix darunter verwenden.

Das Laufband lässt sich kompakt zusammenklappen und kann sogar unter eine Couch passen.

Apple Health als kleines Highlight

Die Verbindung zum iPhone übernimmt die kostenlose UREVO-App. Sie zeigt unter anderem Trainingsdauer, Distanz, Schritte und Kalorien und bietet verschiedene Trainingsprogramme. Geschwindigkeit und Steigung lassen sich bei unterstützten Programmen automatisch anpassen.

Für uns interessanter ist die Integration in Apple Health. UREVO kann die aufgezeichneten Trainingsdaten an Apples Gesundheitsdatenbank übergeben. Damit verschwinden die auf dem Laufband absolvierten Kilometer nicht in einer separaten Fitness-App, sondern fließen mit den übrigen Aktivitätsdaten des iPhones und der Apple Watch zusammen.

Gerade beim Arbeiten ist das sinnvoll. Wer die Hände auf Tastatur oder Schreibtisch liegen hat, wird von einer Apple Watch naturgemäß schlechter über die Armbewegung erfasst. Das Laufband zählt die Schritte dagegen direkt.

Eine Besonderheit sollte man kennen: Stimmen die in Health angezeigten Schritte nicht mit der UREVO-App überein, kann die Reihenfolge der Datenquellen verantwortlich sein. In der Health-App lässt sich UREVO weiter nach oben setzen. Der Hersteller empfiehlt dies ebenfalls, wenn mehrere Geräte gleichzeitig Schritte erfassen.

Die App könnte noch besser sein

Die App erfüllt ihren Zweck und die Health-Anbindung ist ein echter Mehrwert, wirkt an einigen Stellen aber ambitionierter als ausgereift. UREVO versucht inzwischen, daraus eine komplette Wellness-Plattform mit Trainingsbibliothek, Statistiken, KI-Funktionen und kostenpflichtigem Pro-Angebot zu machen.

Sogar Live-Aktivitäten werden von der App unterstützt.

Für ein Laufband benötigen wir davon wenig. Eine reduzierte Ansicht für Gerätesteuerung, Trainingshistorie und Apple-Health-Synchronisation würde uns vollkommen reichen. Positiv ist immerhin, dass die grundlegenden Funktionen auch ohne kostenpflichtiges Abonnement zur Verfügung stehen.

Vielseitiger als ein gewöhnliches Walking Pad

Das UREVO FoldiMix 5L hat uns vor allem deshalb gefallen, weil es nicht nach dem Homeoffice-Einsatz endet. Langsames Gehen während der Arbeit ist ebenso möglich wie Training mit Steigung oder eine kurze Laufeinheit mit bis zu 12 km/h.

Die kompakte Bauweise erkauft man sich mit einer relativ kurzen und schmalen Lauffläche, weshalb ambitionierte Läufer besser zu einem größeren Modell greifen. Auch knapp 30 Kilogramm sind mehr, als das schlanke Äußere zunächst vermuten lässt.

Dem Laufband liegt auch eine Fernbedienung bei.

Als Kombination aus Walking Pad und kompaktem Heimlaufband funktioniert das Konzept aber ausgesprochen gut. Für iPhone-Nutzer setzt die Apple-Health-Integration dem Ganzen die Krone auf: Die während der Arbeit gesammelten Schritte und Trainingseinheiten landen dort, wo viele von uns ihre Gesundheits- und Fitnessdaten ohnehin bündeln.

Das UREVO FoldiMix 5L kostet regulär 499,99 Euro. Auf Amazon wird das Laufband aktuell für 399,98 Euro angeboten.