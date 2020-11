Ausprobiert. Begeistert. Das ISDT Akkuladegerät N-Series 8

Gestattet uns kurz ein wenig aus der Reihe zu tanzen und euren Blick auf ein Akkuladegerät des chinesischen Anbieters ISDT zu lenken. Für dieses, das 49 Euro teure N-Series 8, haben wir uns nach Wochen der nicht wirklich energischen aber doch stetigen Suche entschieden und sind seit der Belieferung so angetan, dass wir das Akkuladegerät gerne als Tipp an euch durchreichen wollen.

Dafür ausschlaggebend, die Augen überhaupt nach einem Akkuladegerät aufzusperren, war die sich einstellende Heizsaison und die Tatsache, dass wir die hier aktiven Heizkörper-Thermostate nicht noch einmal mit Einweg-Batterien füttern wollten. Der Griff zu Akku und Akkuladegerät lag also auf der Hand – doch wo anfangen?

Als in Akkufragen eher unbedarfte Hobbyisten haben wir uns schnell für die schwarzen Eneloop-Akkus entschieden, die der Favorit im Freundeskreis waren – dann aber (gefühlt) stundenlang durch traurig dreinschauende Ladegeräte gescrollt, die nahezu durch die Bank weg auf klapperige Kunststoff-Gehäuse und flimsige Möchtegern-Displays gesetzt haben, auf denen oft nur vier Ladezustände angezeigt werden konnten. Geräte, die fast immer mit einem großen Netzteil geliefert und von durchwachsenen Rezensionen begleitet wurden.

N-Series 8 mit USB-C und Mac-App

Vorhang auf für die N-Series 8 von ISDT, auf deren Existenz uns der Kommentar eines Akku-Nerds in der 4-Sterne-Rezension eines Mitbewerbers hingewiesen hat.

Das N-Series 8 ist mit ihrem Verkaufspreis von 49 Euro etwa genau so teuer wie die deutlich günstiger wirkenden Kunststoff-Geräte, kommt allerdings mit solidem Aluminium-Magnesium-Gehäuse ins Haus und verzichtet in der 8er-Ausgabe auf ein gesondertes Netzteil, was vom 16er- und 24er-Modell zum Betrieb benötigt wird.

Stattdessen verbaut das Akkuladegerät einen konventionellen USB-C-Anschluss. Großartig! Über diesen wird nicht nur das (im Haushalt ohnehin bereits vorhandene) Netzteil verbunden, Anwender können hier auch den Mac anschließen und die Mac-App des Herstellers zum Prüfen auf neue Firmware und für die Installation eben jener nutzen.

Echtzeit-Graphen und deutsche Oberfläche

Mit dem Netzteil verbunden startet das Akkuladegerät innerhalb von zwei Sekunden und bietet acht Slots für AA- oder AAA-Zellen an, die sich beliebig belegen und anschließend unabhängig voneinander einstellen lassen.

Über eine 3-Tasten-Touchscreen-Bedienung können die belegten Slots angewählt werden um hier einmal die Zustandsdaten des eingelegten Akkus und den Ladeverlauf anhand eines in Echzeit geplotteten Graphen zu sehen. Zum anderen lässt sich hier der eingelegte Akkutyp wählen (NiMH, NiCd, Eneloop, Li-Ion, NiZn, LiFePO4 und LiHv) und der Lademodus setzen. Neben dem regulären „Laden“ kann das N-Series 8 auch „Entladen“, „Aktivieren“ und „Analysieren“.

Fazit: Toll, aber keine Sondergrößen

Kein extra Netzteil. USB-C. Ein solides Gehäuse. Ein übersichtliches Display. Eine Mac-App für Firmware-Updates. Wir sind begeistert. Vor allem, wenn man sich die Konkurrenten so anschaut, die für ähnliche Preise angeboten werden. Nachteil hier: Das N-Series 8 nimmt nur AA- und AAA-Akkus entgegen. Andere Größen lassen sich nicht laden.

