Pickup-Videos und Pranks
Heimlich gefilmt: Instagram sperrt Nutzer von Meta-Brillen
Instagram geht verstärkt gegen Nutzer vor, die mit Kamerabrillen heimlich fremde Personen filmen und die Aufnahmen anschließend als Belästigungs-, Prank- oder Anmache-Videos veröffentlichen. Neben einzelnen Beiträgen können künftig auch die verantwortlichen Konten von der Plattform entfernt werden.
Instagram-Chef Adam Mosseri erklärte, dass Inhalte gelöscht werden, wenn sie andere Menschen ausnutzen oder belästigen. Gemeint sind insbesondere Videos, in denen Dienstleistungsbeschäftigte mit vermeintlichen Streichen provoziert oder Frauen im öffentlichen Raum angesprochen werden, ohne zu wissen, dass die Begegnung aufgezeichnet und später einem großen Publikum gezeigt wird.
Erste Millionen-Konten deaktiviert
Instagram verbietet damit nicht grundsätzlich jede Aufnahme, die ohne vorherige Einwilligung entstanden ist. Entscheidend ist laut den bislang bekannten Aussagen, ob die gefilmten Personen zusätzlich belästigt, bloßgestellt oder anderweitig ausgenutzt werden.
Wie Business Insider berichtet, wurden bereits zwei Konten deaktiviert, die regelmäßig Frauen mit Meta-Brillen gefilmt hatten. Beide Profile verfügten zuvor über jeweils mehr als eine Million Follower. Meta bestätigte, dass die Sperren wegen belästigender, mit den Brillen aufgenommener Inhalte erfolgten.
Unklar bleibt allerdings, nach welchen Kriterien Instagram entsprechende Beiträge erkennt und wo die genaue Grenze zwischen einer zulässigen öffentlichen Aufnahme und einer sanktionierten Belästigung verläuft.
Die Meta-Brillen verfügen alle über eine LED, die Aufnahmen anzeigt.
Kleine Aufnahme-LED bleibt problematisch
Die Ray-Ban- und Oakley-Brillen von Meta besitzen eine weiße LED, die während einer Foto- oder Videoaufnahme blinkt. Für Außenstehende ist das kleine Licht je nach Umgebung und Sonneneinstrahlung jedoch leicht zu übersehen. Die Brillen unterscheiden sich optisch zudem kaum von gewöhnlichen Modellen.
Meta hatte daher erst kürzlich weitere Schutzmaßnahmen angekündigt. Wie von uns berichtet, soll sich die Kamera bei einer manipulierten oder zerstörten Aufnahme-LED automatisch abschalten. Angebote für entsprechende Umbauten will der Konzern von seinen Plattformen entfernen.
Damit reagiert Meta auf ein Problem, das der Hersteller mit der unauffälligen Bauform seiner Produkte selbst geschaffen hat. Die Sperren können besonders übergriffige Inhalte zwar unattraktiver machen. Sie verhindern jedoch nicht, dass Menschen zunächst unbemerkt aufgenommen werden oder das Material auf anderen Plattformen landet.
Die Entwicklung dürfte auch für Apple interessant sein. Der Konzern arbeitet Berichten zufolge an einer eigenen Kamerabrille und kann an Meta beobachten, welche Akzeptanzprobleme entstehen, wenn Kamera und Mikrofone möglichst unsichtbar in einem Alltagsprodukt untergebracht werden. Wir hatten die möglichen Konsequenzen bereits unter der Überschrift „Meta zeigt Apple, was man besser lassen sollte“ diskutiert.
Entwickler: Instagram, Inc.
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Richtig so..
+1 !!
Ja, aber leider nicht ausreichend. Es muss schon Beschränkungen geben, die früher greifen und einheitlich sind.
Was soll denn noch früher greifen?
Und bist du dann die Sorte Mensch, die schreiben, dass wir zu stark überwacht werden?
1980
Nehmt diese sch… Brillen vom Markt. Man kann mittlerweile nirgendwo mehr hingehen ohne von zig Kameras gefilmt zu werden, da muss sowas nicht auch noch sein. Reicht auch mal.
Stimmt, IPhones sollten auch verboten werden. Damit wird schließlich auch gefilmt.
iPhones werden also ständig anderen Personen vors Gesicht gehalten? Nein? Dann hinkt Dein Vergleich.
Fange doch erst mal bei den offensichtlichen im öffentlichen Raum an. Dann vielleicht die „privaten“ in Gaststätten.
Ja ist so. Diese ganze Technologie mittlerweile dient nicht mehr dem Menschen sondern belästigt und schränkt persönliche Rechte ein. All diese Technologie zeigt die ganze Hässlichkeit des menschlichen Wesens – Profile mit diffamierenden Videos, die Menschen beleidigen und bedrängen erreichen ein Millionenpublikum?? Was ist bloss los mit all diesen Leuten?
Für die Erstellung von Lernvideos von Montagen oder Reparaturanleitungen, sind diese Brillen genial! Die Tutorials sind dann um ein Vielfaches kürzer und klarer. Aber ja, für die breite Masse ist das problematisch.
Wer hätte das ahnen können …
Bester Kommentar! Ehrlich gemeint.
Viel Glück!
Kann mich jemand aufklären, für welchen einsatz solche Brillen sinnvoll sind? Also abgesehen von „ich will alles aufnehmen weil ich kann“.
Menschen mit seh-Einschränkungen kann ich mir hier noch vorstellen aber dann wird es für mich auch schon schwer, sinnvolle use-cases zu finden.
Schönes Wochenende euch allen!
Der sinnvolle Einsatz ist sicherlich da, wenn wirklich mal was aufgenommen werden muss. Ansonsten wird ja nicht einer ständig aufnehmen, denn es ist ja auch eine Speicherfrage. Aber letztenendes… Was falsch genutzt werden kann, wird auch falsch genutzt.
War ja abzusehen …. mir entzieht sich der Sinn nach solchen Dingern nach wie vor und lehne diese Brillen ab.
Hab nur ich ein Deja-Vu? Das hatten wir doch vor zig Jahren mit den Google Glasses. Damals ein fürchterlicher Aufschrei und die Dinger waren ruckzuck wieder weg. Was ist jetzt anders?
Jetzt erkennt man die Dinger schwerer. Die „be no Glasshole“ Aktion wurde von den Brillen mit dem „Schnorchel ausgelöst
Wenn sie schon mehr als eine Million Follower hatten, hat Meta ja auch richtig schnell reagiert.
Meta reagiert grundsätzlich erst wenn es ‚zu viel‘ Kritik gibt und nicht wenn es angebracht wäre.
Richtig so, die perversen gehören gesperrt!
Ki macht sich selbstständig
Einfach alle mit solchen Brillen schlagen , dann passt es wieder .