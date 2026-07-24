Heimlich gefilmt: Instagram sperrt Nutzer von Meta-Brillen

Instagram geht verstärkt gegen Nutzer vor, die mit Kamerabrillen heimlich fremde Personen filmen und die Aufnahmen anschließend als Belästigungs-, Prank- oder Anmache-Videos veröffentlichen. Neben einzelnen Beiträgen können künftig auch die verantwortlichen Konten von der Plattform entfernt werden.

Instagram-Chef Adam Mosseri erklärte, dass Inhalte gelöscht werden, wenn sie andere Menschen ausnutzen oder belästigen. Gemeint sind insbesondere Videos, in denen Dienstleistungsbeschäftigte mit vermeintlichen Streichen provoziert oder Frauen im öffentlichen Raum angesprochen werden, ohne zu wissen, dass die Begegnung aufgezeichnet und später einem großen Publikum gezeigt wird.

Erste Millionen-Konten deaktiviert

Instagram verbietet damit nicht grundsätzlich jede Aufnahme, die ohne vorherige Einwilligung entstanden ist. Entscheidend ist laut den bislang bekannten Aussagen, ob die gefilmten Personen zusätzlich belästigt, bloßgestellt oder anderweitig ausgenutzt werden.

Wie Business Insider berichtet, wurden bereits zwei Konten deaktiviert, die regelmäßig Frauen mit Meta-Brillen gefilmt hatten. Beide Profile verfügten zuvor über jeweils mehr als eine Million Follower. Meta bestätigte, dass die Sperren wegen belästigender, mit den Brillen aufgenommener Inhalte erfolgten.

Unklar bleibt allerdings, nach welchen Kriterien Instagram entsprechende Beiträge erkennt und wo die genaue Grenze zwischen einer zulässigen öffentlichen Aufnahme und einer sanktionierten Belästigung verläuft.

Die Meta-Brillen verfügen alle über eine LED, die Aufnahmen anzeigt.

Kleine Aufnahme-LED bleibt problematisch

Die Ray-Ban- und Oakley-Brillen von Meta besitzen eine weiße LED, die während einer Foto- oder Videoaufnahme blinkt. Für Außenstehende ist das kleine Licht je nach Umgebung und Sonneneinstrahlung jedoch leicht zu übersehen. Die Brillen unterscheiden sich optisch zudem kaum von gewöhnlichen Modellen.

Meta hatte daher erst kürzlich weitere Schutzmaßnahmen angekündigt. Wie von uns berichtet, soll sich die Kamera bei einer manipulierten oder zerstörten Aufnahme-LED automatisch abschalten. Angebote für entsprechende Umbauten will der Konzern von seinen Plattformen entfernen.

Damit reagiert Meta auf ein Problem, das der Hersteller mit der unauffälligen Bauform seiner Produkte selbst geschaffen hat. Die Sperren können besonders übergriffige Inhalte zwar unattraktiver machen. Sie verhindern jedoch nicht, dass Menschen zunächst unbemerkt aufgenommen werden oder das Material auf anderen Plattformen landet.

Die Entwicklung dürfte auch für Apple interessant sein. Der Konzern arbeitet Berichten zufolge an einer eigenen Kamerabrille und kann an Meta beobachten, welche Akzeptanzprobleme entstehen, wenn Kamera und Mikrofone möglichst unsichtbar in einem Alltagsprodukt untergebracht werden. Wir hatten die möglichen Konsequenzen bereits unter der Überschrift „Meta zeigt Apple, was man besser lassen sollte“ diskutiert.