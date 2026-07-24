Was die Apple Watch nicht misst: Atemtest erkennt Fettverbrennung

Forscher der ETH Zürich haben einen tragbaren Atemanalysator entwickelt, der erkennen soll, wann der Körper verstärkt Fett als Energiequelle nutzt. Das unter dem Namen „Nutrion“ angebotene Gerät misst dazu die Konzentration von Aceton in der Ausatemluft und überträgt die Ergebnisse an eine iPhone-App.

Aceton entsteht als Nebenprodukt, wenn der Körper Fett statt Kohlenhydrate verwertet. Der Messwert kann daher Hinweise darauf liefern, ob Fasten, Ernährung oder körperliche Aktivität den Fettstoffwechsel aktiviert haben.

App kontrolliert die Atemprobe

Eine zentrale Rolle spielt die begleitende Alivion-Core-App. Sie führt den Nutzer durch die rund zweiminütige Messung und prüft während des Ausatmens Druck und Luftvolumen. Das Gerät entnimmt seine Probe erst, wenn Luft aus tieferen Bereichen der Lunge erreicht wird. Ein Filter soll Feuchtigkeit, Nahrungsmittelreste und andere störende Moleküle abfangen.

In einer Studie mit zwölf Erwachsenen verglichen die Forscher 312 Atemproben mit Blutwerten und einem hochpräzisen Massenspektrometer. Dabei wurden unterschiedliche Ernährungsformen sowie leichte und intensive körperliche Belastungen berücksichtigt. Laut ETH Zürich lagen die Ergebnisse des Handgeräts nahezu auf dem Niveau der Labormessung.

Ergänzung statt Konkurrenz zur Apple Watch

Das Gerät passt zum wachsenden Trend, immer mehr Stoffwechsel- und Erholungsdaten selbst zu erfassen. Smartwatches, Ringe und Fitness-Apps liefern inzwischen Herzfrequenzzonen, Schlafwerte, Trainingsbelastung und Schätzungen zum Kalorienverbrauch. Auch die Apple Watch berechnet aktive Kalorien anhand persönlicher Daten, Bewegung und Herzfrequenz.

Welche Energiequelle der Körper dabei gerade verwendet, kann die Uhr jedoch nicht direkt bestimmen. Nutrion liefert stattdessen eine Momentaufnahme des Fettstoffwechsels. Sportler könnten damit beispielsweise vergleichen, wie sich unterschiedliche Trainingsintensitäten oder Mahlzeiten auswirken. Die Apple Watch bleibt für die kontinuierliche Aufzeichnung von Puls, Dauer und Belastung zuständig.

Die Aussage „Fettverbrennung“ sollte dennoch nicht mit einem garantierten Gewichtsverlust gleichgesetzt werden. Erhöhte Acetonwerte können etwa auch durch Fasten oder eine kohlenhydratarme beziehungsweise ketogene Ernährung entstehen, ohne unmittelbar etwas über die langfristige Energiebilanz auszusagen.

Noch kein gewöhnliches Verbraucherprodukt

Die ETH-Ausgründung Alivion hat das Gerät bereits unter dem Namen Nutrion auf den Markt gebracht. Aktuell wird es jedoch vor allem in medizinischen Einrichtungen und internationalen Studien verwendet. Weitere Studien sollen nun klären, ob sich damit unter anderem medizinische Diäten, ketogene Therapien und Behandlungen mit sogenannten Abnehmspritzen besser überwachen lassen. Auch der Einsatz im Freizeit- und Ausdauersport wird untersucht.