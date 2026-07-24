Apple TV: Letzte Staffel für „The Morning Show“

Apple TV verabschiedet sich im kommenden Jahr von einer seiner prägendsten Serien. „The Morning Show“ wird nach der fünften Staffel beendet. Während Jennifer Aniston und Reese Witherspoon damit auf die Zielgerade einbiegen, startet heute mit „The Dink“ eine neue Sportkomödie rund um den Pickleball-Boom.

„The Morning Show“ endet 2027

Apple hat bestätigt, dass die fünfte Staffel von „The Morning Show“ zugleich die letzte sein wird. Die neuen Folgen sollen 2027 erscheinen, einen genauen Termin gibt es noch nicht.

Die Serie gehörte 2019 zu den ersten Eigenproduktionen, mit denen Apple seinen Streamingdienst gestartet hat. Im Mittelpunkt stehen Jennifer Aniston und Reese Witherspoon als Moderatorinnen und Produzentinnen einer amerikanischen Nachrichtensendung. Im Laufe der bisherigen vier Staffeln griff die Serie unter anderem Machtmissbrauch, politische Polarisierung, Desinformation und den Wandel der Medienbranche auf.

Auch in der abschließenden Staffel kehren Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Nicole Beharie und Jon Hamm zurück. Neu zum Ensemble stoßen unter anderem Jeff Daniels, Reneé Rapp, Jesse Williams, Sean Hayes und Lizzy Caplan. Apple zufolge wussten die Verantwortlichen während der Produktion bereits, dass es sich um das Finale handelt, und konnten die Geschichte entsprechend zu Ende führen.

„The Dink“ startet heute

Für leichtere Unterhaltung soll ab dem heutigen 24. Juli die Sportkomödie „The Dink“ sorgen. Der Film war bereits in unserer Jahresvorschau für Apple TV angekündigt worden und steht nun weltweit zum Abruf bereit.

Jake Johnson spielt den ehemaligen Tennis-Hoffnungsträger Dusty Boyd, der inzwischen Kinder im Country-Club seines Vaters trainiert. Während dieser den neuen Trendsport Pickleball bekämpft, muss Dusty nach einer erneuten Verletzung ausgerechnet selbst zum Schläger mit dem kurzen Griff greifen.

Gemeinsam mit seiner neuen Partnerin Candace, gespielt von Mary Steenburgen, findet er zunehmend Gefallen an der vermeintlich ungeliebten Sportart. Ed Harris übernimmt die Rolle seines Vaters. Darüber hinaus sind Patton Oswalt, Chloe Fineman, Chris Parnell, Aaron Chen und Ben Stiller zu sehen. Der frühere Tennisprofi Andy Roddick spielt sich selbst.

Datingformat mit Esther Perel angekündigt

Daneben erweitert Apple sein Angebot künftig um die achtteilige Dating-Dokumentation „The Last Person on Earth“. Die Paartherapeutin Esther Perel bringt darin Singles zusammen, die auf den ersten Blick möglichst wenig gemeinsam haben. Anschließend reisen die unerwarteten Paare an abgelegene romantische Orte. Einen Starttermin hat Apple noch nicht genannt.