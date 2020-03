Heimkino-Premieren: Teure Leihfilme ersetzen die Kinokasse

Wir haben vergangene Woche bereits über die Pläne der Filmindustrie berichtet, sogenannte „Heimkino-Premieren“ abzuhalten. Aufgrund der Tatsache, dass die Kinos geschlossen sind, sucht die Branche nach alternativen Möglichkeiten, Geld in die Kassen zu spülen. Die frühzeitige Bereitstellung neuer Filme auf Streaming-Plattformen soll nun zumindest einen Teil der Ausfälle kompensieren. Eine Entwicklung, an die unter normalen Umständen nicht im Traum zu denken wäre.

Wer allerdings tatsächlich eine Neuerscheinung frühzeitig oder bestenfalls noch am Premierentag zuhause sehen will, muss ordentlich in die Tasche greifen. Bei Apple und Amazon werden hier aktuell stolze 17,99 Euro fällig, dafür bekommt ihr dann aber auch lediglich die Leihversion mit Nutzungsrechten für 48 Stunden. Zum Start stehen „Der Unsichtbare“ (Apple / Amazon) und „Emma“ (bislang nur bei Amazon) zur Verfügung, für den 23. April ist dann „Trolls World Tour“ vorgesehen.

Sky: „Premium-Leihe“ und kulanterer Gerätewechsel

Auch Sky-Kunden haben Zugriff auf die in diesem Rahmen angebotenen Neuerscheinungen. Die Konditionen für die im Sky Store angebotenen Filme sind identisch: Ihr bezahlt 17,99 Euro und habt dann 30 Tage Zeit um den Film zu starten und sobald der Film gestartet ist 48 Stunden um ihn anzusehen. Statt von Heimkino-Premieren spricht man bei Sky allerdings von „Premium-Leihe“.

Sky-Abonnenten dürfen sich zudem über kulantere Optionen zum Gerätewechsel freuen. Bereits zu Monatsbeginn wurden die Restriktionen diesbezüglich bei Sky Ticket gelockert, jetzt haben auch alle Kunden mit einem Sky Receiver die Möglichkeit, bis zu fünf Geräte für die Nutzung zu registrieren (Sky Go, Sky Q App und Sky Q Mini) und dies nun vor allem auch bis zu fünf Mal im Monat zu ändern.