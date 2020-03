Universal bringt neue Kinofilme am Premierentag ins Streaming

Der Medienkonzern Universal wird neue Filme zeitgleich mit dem Kinostart auch im Videostreaming anzubieten. Die Kinopremieren sollen direkt am Erscheinungstag neben der Leinand auch über verschiedene Streamingdienste angeboten werden, allerdings nur als Leihfassung mit einer auf 48 Stunden begrenzten Nutzungszeit. Der Premieren-Preis liegt dabei auf Höhe des regulären Verkaufspreises, also vermutlich bei 16,99 oder 18,99 Euro.

Universal zufolge soll die erste „Heim-Premiere“ in den USA am 10. April mit dem Start es Animationsfilms „Trolls World Tour“ stattfinden. Bereits zuvor sollen von diesem Freitag an bereits in den Kinos angelaufene Produktionen im Streaming starten. Universal USA nennt hier die Filme „The Hunt“, „The Invisible Man“ und „Emma“.

Die nächsten deutschen Kinopremieren von Universal

Die Neuerung soll direkt auch außerhalb der USA umgesetzt werden. Eine Stellungnahme von Universal Deutschland mit Details zu den hiesigen Angeboten und Preisen steht noch aus. Insbesondere warten wir hier auch auf die Liste der kooperierenden Streaming-Partner. In Medienberichten aus den USA werden hier explizit iTunes und Amazon genannt.

Universal betont, dass diese Regelung eine Reaktion auf die aktuellen globalen Entwicklungen ist und behält sich vor, die Vertriebsstrategie an die aktuelle Entwicklung auf den unterschiedlichen Märkten anzupassen. Die Regelung muss also nicht von unbegrenzter Dauer sein.