HealthAtlas: Apple-Health-Exporte lokal am Mac auswerten

HealthAtlas will Apple-Health-Exporte auf dem Mac leichter zugänglich machen. Die quelloffene Anwendung richtet sich an Nutzer, die einen Export aus Apples Health-App vorliegen haben und diesen ohne Cloud-Dienst oder Benutzerkonto auswerten möchten. Statt die XML-Datei selbst zu durchsuchen, bereitet HealthAtlas die Werte als Übersichten, Zeitachsen, Kalender und Trendansichten auf.

Gesundheitsdaten bleiben lokal

Die App öffnet Export.xml-Dateien sowie ZIP-Archive unter macOS. Anschließend lassen sich Messwerte durchsuchen, Zeiträume vergleichen und bis zu vier Datentypen gemeinsam in einer Zeitleiste anzeigen. Für Trends stehen Zeiträume von sieben Tagen bis zu einem Jahr bereit. Hinzu kommen anklickbare Datenpunkte, Vollbildansichten und PDF-Berichte.

Der Entwickler Bruno Martin Kurth betont, dass HealthAtlas weder Konten noch Cloud-Synchronisierung oder externe KI-Dienste verwendet. Analyse-, Werbe- und Tracking-Komponenten sind ebenfalls nicht vorgesehen. Importierte Gesundheitsdaten bleiben nur während der laufenden Sitzung im Arbeitsspeicher. Nach einem Neustart startet die Anwendung wieder leer.

Damit unterscheidet sich HealthAtlas von Health Auto Export, das wir bereits 2021 vorgestellt haben. Dort lag der Schwerpunkt auf Export und Synchronisierung. HealthAtlas setzt später an und kümmert sich um die lokale Auswertung eines vorhandenen Health-Exports.

Keine Diagnose, keine KI-Auswertung

Die Anwendung liefert beschreibende Hinweise zu Datenabdeckung und Aufzeichnungsmustern, erstellt aber ausdrücklich keine Diagnosen, Gesundheitsbewertungen oder Behandlungsempfehlungen. Einen anderen Weg verfolgt etwa der MCP-Server für Apple Health, der exportierte Gesundheitsdaten für KI-Abfragen vorbereitet.

HealthAtlas ist in Swift und SwiftUI geschrieben, unterstützt Deutsch und Englisch und bietet vier Oberflächenthemen. Dashboards können vier, acht oder zwölf Karten aufnehmen. Suche, Kategorien, angeheftete Werte und eine eigene Sortierung helfen bei größeren Exporten.

HealthAtlas steht kostenlos und als Open Source auf GitHub bereit.