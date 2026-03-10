„Apple: The First 50 Years“ erzählt die Firmengeschichte

Am 1. April wird Apple 50 Jahre alt. Mit etwas Vorlauf ist nun ein umfassender Rückblick auf ein halbes Jahrhundert Apple-Geschichte erschienen. Das Buch Apple: The First 50 Years von David Pogue ist als Hörbuch und E-Book über Amazon verfügbar. Die Printausgabe lässt sich bereits vorbestellen und soll vom 26. März an ausgeliefert werden.

Wohlgemerkt handelt es sich dabei um die englische Originalfassung. Vermutlich wird auch eine deutsche Übersetzung folgen. Konkrete Informationen dazu konnten wir jedoch noch nicht in Erfahrung bringen.

Zunächst nur auf Englisch verfügbar

Wer gut genug Englisch versteht, dürfte mit der knapp 24 Stunde langen englischsprachigen Hörbuchfassung mehr Spaß haben als mit einer späteren deutschen Übersetzung. Hier liest nämlich der Autor selbst, und Pogue ist nicht nur für seine langjährige Tätigkeit als Autor für Publikationen wie die New York Times, sondern auch für seinen Wortwitz und Humor bekannt.

It's a big day in the Pogue household! pic.twitter.com/8GO2iBbYs3 — David Pogue (@Pogue) February 21, 2026

Pogue hat die Höhen und Tiefen Apples über weite Strecken begleitet. In seinem Buch beschreibt er die wechselvolle Geschichte des Konzerns: vom frühen Aufstieg über die zwischenzeitliche Krise bis zur erneuten Erfolgsgeschichte unter Steve Jobs und später dessen Nachfolger Tim Cook. Dabei werden insbesondere auch jene wichtigen Produktentwicklungen und technologischen Schritte nachgezeichnet, mit denen Apple die Computer- und Unterhaltungselektronik mitgeprägt hat. Dazu zählen die grafische Benutzeroberfläche des Mac-Betriebssystems, der iPod und insbesondere natürlich das iPhone.

Rund 150 Personen interviewt

Das gut 600 Seite starke Buch basiert dem Autor zufolge auf umfangreichen Recherchen und enthält Interviews mit rund 150 Personen aus dem Umfeld des Unternehmens. Neben ehemaligen Führungskräften und Designern kommen dabei auch aktuelle Mitarbeiter zu Wort. In einem Punkt muss die Hörbuchausgabe allerdings gegenüber der Printfassung des Buches zurückstecken. Das gedruckte Buch kann zudem mit zahlreichen Abbildungen aufwarten.