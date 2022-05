Hand Mirror: Webcam-Schnellanzeige jetzt mit Center Stage

Gute Nachrichten für alle frischgebackenen Besitzer des neuen Apple Studio Display. Auf diesem unterstützt die Webcam-Schnellanzeige Hand Mirror nun auch die Nutzung des Folgemodus „Center Stage“, der standardmäßig von Apples 1749 Euro teurem Studio Display angeboten wird.

Hand Mirror 1.6 is out now with Center Stage support, for all of you lucky owners of a Studio Display.

Shout out to my local Apple Store employee for letting me yank a cable from a Mac Studio to finally test my app on device.

→ https://t.co/2FriHiTpDa pic.twitter.com/PZLAD6mymO

— Rafa (@rafahari) May 11, 2022