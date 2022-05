Für alle iPads: Logitech Crayon im Video und jetzt für 45 Euro

Der vom Zubehörhersteller Logitech im April 2019 auch in den Deutschen Markt eingeführte Eingabestift Crayon, der sich an allen iPad-Modellen ab Baujahr 2018 einsetzen lässt, ist bei Amazon im Preis gefallen und kann sich jetzt für unter 45 Euro ordern lassen .

Insert

You are going to send email to