Schnellzugriff auf die Webcam

Hand Mirror: „Menüleisten-Schminkspiegel“ für macOS Tahoe optimiert
Ursprünglich als Corona-Projekt gestartet, erfreut sich die Mac-Anwendung Hand Mirror eines stetig wachsenden Nutzerkreises. Dies mag mit daran liegen, dass der Entwickler der App, Rafael Conde, regelmäßig um Verbesserungen und Fehlerbehebungen kümmert und sich hier und da auch neue Funktionen ausdenkt.

Mit Blick auf die Preisgestaltung fährt „Hand Mirror“ schon seit einiger Zeit zweigleisig. Die Anwendung lässt sich kostenlos laden und verwenden. Der erweiterte Funktionsumfang lässt sich per In-App-Kauf für 6,99 Euro freischalten. Wer sich großzügig zeigt, kann stattdessen auch auf 14,99 Euro klicken.

Hand Mirror

Handspiegel in der Menüleiste

Die grundsätzliche Funktion von „Hand Mirror“ wird schon durch den Namen der App erklärt. Die ursprüngliche Idee war es, Mac-Besitzern die Möglichkeit zu geben, schnell und unkompliziert auf ihre Webcam zuzugreifen, um beispielsweise vor einer Videokonferenz noch eben die Frisur zu überprüfen oder die App als digitalen Schminkspiegel zu verwenden. „Hand Mirror“ lässt sich hierfür einfach und direkt per Klick auf das App-Symbol in der Menüleiste starten.

Hand Mirror Einstellungen

Die in der kostenpflichtigen Plus-Version verfügbaren Optionen gehen dem Entwickler zufolge zu einem großen Teil auf die Wünsche von Anwendern zurück. Dazu zählt beispielsweise die Möglichkeit, das Kamerabild durch einen Klick auf die „Notch“ (sofern vorhanden) aufzurufen, das Kamerafenster frei zu verändern oder das Kamerabild kreisrund oder in anderen Formen erscheinen zu lassen.

Neuerungen in Version 4.0

Mit der aktuellen App-Version 4.0 hat der Entwickler die Möglichkeit ergänzt, sogenannte Schnappschüsse anzufertigen und in der Fotosammlung des Mac zu speichern. Optisch orientieren sich die Aufnahmen an klassischen Polaroids und lassen sich mit einem virtuellen Filzstift beschriften. Wer „Hand Mirror“ kostenlos nutzt und diese Funktion ausprobieren will, hat die Möglichkeit, fünf solcher Schnappschüsse zu erstellen.

Hand Mirror 2

Zudem wurde die App laut Entwickler vollständig für macOS Tahoe optimiert und mit diversen Fehlerkorrekturen und Verbesserungen versehen.

Mit Blick auf den Preis der Plus-Version gilt es noch anzumerken, dass dieser mit jedem Update, das den Leistungsumfang der Kaufversion erweitert, etwas erhöht wird. Einmal gekauft, sind alle zukünftigen Verbesserungen inklusive.

20. Jan. 2026 um 19:04 Uhr von Chris


