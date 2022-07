Clipboard-Manager Maccy: Freeware-Tipp spricht jetzt Deutsch

Bei Bedarf lässt sich Maccy so konfigurieren, dass die Zwischenablage beim Einsatz ausgewählter Anwendungen nicht überwacht wird; also etwa während der Nutzung von Passwort-Managern.

Per Kurzbefehl aufgerufen öffnet Maccy ihr Fenster wahlweise in der Mac-Menüleiste oder direkt unter dem Mauszeiger und versteht sich zudem auf das Anheften ausgewählter Einträge.

Die schon länger verfügbare Mac-Anwendung ist sehr puristisch gestaltet, erledigt ihren Job aber zuverlässig und einfach nachvollziehbar. Die Anwendung merkt sich die jüngsten Kopiervorgänge, bietet diese zum Schnellzugriff in der Mac-Menüleiste an und besitzt ein Suchfeld, das die Volltextsuche unter allen bislang kopierten Elementen ermöglicht.

Insert

You are going to send email to