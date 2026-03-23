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Kostenlose Teleprompter-App

NotchPrompter erleichtert Präsentationen am Mac
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NotchPrompter ist in Version 2.0 erschienen. Die Anwendung soll es erleichtern, am Mac Präsentationen oder Videoaufnahmen vorzubereiten und durchzuführen. Dabei wird ein Teleprompter zentral am oberen Bildschirmrand positioniert.

Die Anwendung ist laut ihrem Entwickler insbesondere für Situationen geeignet, in denen Nutzer während eines Gesprächs oder einer Videoaufzeichnung einen vorbereiteten Text ablesen müssen. Also beispielsweise Videokonferenzen, Präsentationen, Interviews oder Produkt-Demos. NotchPrompter positioniert den Text direkt im Bereich der Kamera des Computers. Dadurch bleibt der Blickkontakt mit Gesprächspartnern oder Zuschauern erhalten.

Notchprompter Einstellungen

Text bei Bildschirmübertragungen unsichtbar

Ein zentrales Merkmal der Anwendung besteht darin, dass der eingeblendete Text bei Bildschirmübertragungen unsichtbar bleibt. Dies ist laut dem Entwickler sowohl bei Videoaufzeichnungen als auch bei der Verwendung von Konferenzsoftware und anderen Programmen zur Bildschirmfreigabe der Fall. Die App lässt sich dadurch unauffällig im Hintergrund nutzen.

Nutzer haben verschiedene Möglichkeiten zur Anpassung der Darstellung. So kann man unter anderem die Geschwindigkeit des durchlaufenden Textes sowie Schriftgröße und Schriftart verändern. Zusätzlich lässt sich der Teleprompter über Sprache steuern. In diesem Fall registriert das Programm laut Entwickler, ob gesprochen wird, und passt die Geschwindigkeit des Textes automatisch an.

Notchprompter1

Unterstützung für externe Monitore

Auch die Verwendung mit externen Bildschirmen wird unterstützt. Die App kann auf jedem angeschlossenen Display angezeigt werden, unabhängig davon, ob dieses über eine integrierte Kamera verfügt oder nicht. Ebenso spielt es keine Rolle, ob der genutzte Computer über eine Notch verfügt. Der Entwickler platziert seine Anzeige lediglich in diesem Bereich.

NotchPrompter lässt sich kostenlos laden. Der Entwickler freut sich jedoch über Spenden über Gumroad.
23. März 2026 um 19:04 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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