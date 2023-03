Gute Mac-Apps: Soulver und MacGPT mit neuen Funktionen

Dies bedeutet: In allen Anwendungen in denen eine Texteingabe möglich ist, reicht es fortan aus die Kombination „+gpt“ gefolgt von eurem Kommando, also etwa „Nenne mir fünf Wörter die sich auf ‚gelegentlich‘ reimen“ einzugeben.

Starten wir also vielleicht gleich mit MacGPT . Die erst kürzlich auf ifun.de vorgestellte App zur nativen Nutzung des AI-Chatbot ChatGPT hat in Ausgabe 3 nicht nur ein neues Icon spendiert bekommen, der Textgenerator kann nun auch inline genutzt werden.

Insert

You are going to send email to