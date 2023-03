Häufig retourniert: Amazon ruft Kunden zur Produktprüfung auf

Momentan wird das neue Hinweis-Label noch ausschließlich in der US-Filiale Amazons angezeigt und scheint hier lediglich für angemeldete Kunden sichtbar zu sein. Ob beziehungsweise wann der Hinweis auch in Deutschland ausgerollt wird ist aktuell noch unklar.

Amazon selbst bietet eine kostenfreie Rückgabe für die meisten Artikel im eigenen Sortiment an , Kunden sollten den zugehörigen Prozess jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung der eigentlichen Ware anstoßen. Zwar sind, abhängig vom Produkt, auch spätere Rücksendungen möglich, die Erstattung der ursprünglichen Versandkosten erhält jedoch nur, wer sich an das zweiwöchige Zeitfenster hält.

