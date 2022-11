Facecam Pro im Video: Elgato bringt 4K60-Webcam für 350 Euro

Dabei unterstreicht der Anbieter, dass sich die neue Facecam Pro auf viele Software-Tricks versteht, die im Alltagseinsatz der Kamera glänzen sollen. So besitzt die Webcam eine automatische Geräuschunterdrückung und eine sofortige Lichtkorrektur, die das Videomaterial bei Bedarf verbessern und kann das rohe 4K60-Signal unmittelbar in 1080p60-Videos umwandel, was nach Angaben des Herstellers zu deutlich besseren 1080p-Video führen soll, als solchen die sich mit einer dedizierten 1080p-Webcam aufnahmen lassen.

Insert

You are going to send email to