Grundsteuererklärung: Einfaches Web-Portal lässt Elster-Nutzer zu

Bis Ende Oktober sind Eigentümer von Grundstücken, Häusern und Wohnungen dazu aufgerufen die Grundsteuererklärung für ihre Immobilie(n) abzugeben. Solltet ihr zu diesem Nutzerkreis zählen, oder Eigentümern in der Familie bzw. im Freundeskreis bei der Aufgabe unterstützen wollen, dann empfehlen wir euch einen Blick auf das kürzlich überarbeitete Online-Portal Grundsteuererklärung für Privateigentum der DigitalService GmbH des Bundes zu werfen.

Die Webseite steht in direkter Konkurrenz mit privatwirtschaftlichen Angeboten wie WISO Grundsteuer 2022, kann aber gänzlich kostenlos genutzt werden und will euch dabei helfen das Ausfüllen der Behörden-Formulare so bequem und nachvollziehbar wie möglich zu machen.

Jetzt auch für Elster-Nutzer

Schon länger im Netz verfügbar, lässt sich die Webseite Grundsteuererklärung für Privateigentum nun auch von all jenen Nutzern einsetzen, die bereits über eine digitales Elster-Konto verfügen. Dies war bislang nicht bzw. nur eingeschränkt möglich. Nun können das einfache Web-Portal und der persönliche Elster-Account des Angaben machenden Eigentümers miteinander verknüpft werden.

Die Webseite ist für die Nutzung in all jenen Bundesländern vorbereitet, die am sogenannten Bundesmodell teilnehmen. Dies sind 11 der 16 Bundesländer: Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Solltet ihr in den genannten Bundesländern beheimatet sein und entweder selbst über einfache Eigentumsverhältnisse verfügen (Ein- oder Zweifamilienhaus, Eigentumswohnung, unbebautes Grundstück) oder einer anderen Person bei der Abgabe der Grundsteuererklärung helfen wollen, auf die diese Beschreibung zutrifft, dann empfehlen wir den Besuch der Webseite Grundsteuererklärung für Privateigentum.