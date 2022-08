WISO Grundsteuer 2022: Online-Helfer ab sofort verfügbar

Anders als die Steuersoftware zur Kalkulation der Einkommenssteuer, steht WISO Grundsteuer nicht als App-Download zur Verfügung, sondern ist eine Online-App, die nach dem Kauf der Lizenz im Browser genutzt werden kann. Entsprechend können die Lizenzen sowohl am Mac als auch am Windows-Rechner erworben und eingesetzt werden.

Die Buhl Data Service GmbH, in der Mac-Community vor allem als Anbieter der einfachen Steuer-Software WISO für Mac bekannt, hat ihre Lösung zur Grundsteuererklärung 2022 jetzt ins Netz gestellt und bietet diese als WISO Grundsteuer ab sofort zum einmaligen Kauf an.

Wer das Glück hat über ein Grundstück, ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung zu verfügen, der hat in diesem Jahr das Pech, sich durch die Grundsteuererklärung kämpfen zu müssen, die der Gesetzgeber in diesem Herbst von allen Eigentümern verlangt.

