Grila: Tastatur-Kalender für Mac-Nutzer

Die Anwendung selbst kann auf der Webseite der Entwickler geladen werden und lässt sich völlig Risikofrei ausprobieren. In der Gratis-Version beendet sich Grila nach einigen Stunden einfach und muss anschließend neu gestartet werden. Wer an dem Kalenderüberblick Gefallen gefunden hat, der besorgt sich die einschränkungsfreie Vollversion im Mac App Store und zahlt hier einmalig 3,49 Euro.

Für mehr Übersicht lässt dich bei Bedarf zur Jahres- bzw. Monatsansicht wechseln, auch für das schnelle Sprringen zwischen einzelnen Monaten stehen Tastaturkürzel bereit, die sich in der Benutzeroberfläche der Grila-Applikation auch einblenden und so relativ schnell erlernen lassen.

