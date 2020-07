Greyhound: Neues Video und Push-Mitteilungen für die Hanks-Premiere

Apple liegt was an der Premiere des Tom-Hanks-Films „Greyhound: Schlacht im Atlantik“ auf Apple TV+. Das Unternehmen macht unter anderem mit Push-Mitteilungen auf den bevorstehenden Start am Freitag aufmerksam. Zudem wurde nun ein dreieinhalb Minuten langes „Inside Look“-Video veröffentlicht, in dem der Hauptdarsteller und Drehbuchautor ausgewählte Filmszenen begleitend interessante Hintergrundinfos liefert.

Inspiriert durch reale Ereignisse führt Hauptmann Captain Krause (Tom Hanks) einen internationalen Konvoi von 37 Schiffen in einer verräterischen Mission über den Atlantik, um Tausende von Soldaten und dringend benötigten Nachschub an die alliierten Streitkräfte zu liefern. Stephen Graham, Rob Morgan und Elisabeth Shue spielen an der Seite von Hanks. Das Apple Original wurde unter der Regie von Aaron Schneider gedreht und von Gary Goetzman produziert.

Hanks hat sich übrigens dieser Tage in einem weiteren Interview zu der Tatsache geäußert, dass der Film seinen Premiere nun statt im Kino auf Apple TV+ hat. Während der Schauspieler dies gegenüber dem Guardian eher noch als Notlösung hinstellte, bedankt sich Hanks im Gespräch mit NBC News fast schon überschwänglich bei Apple.