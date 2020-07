Wacken 2020: Telekom bietet virtuelle Version als Ersatz

Mit Wacken:World:Wide verspricht die Telekom in diesem Jahr eine digitale Version es legendären Wacken-Festivals. Die Veranstaltung wurde im Mai angesichts der Corona-Krise abgesagt. Jetzt soll ein Live-Event auf MagentaMusik 360 und MagentaTV Ersatz bieten. Unter anderem wurden Auftritte der Bands Kreator, Blind Guardian und In Extremo angekündigt.

Die Telekom verspricht mit Wacken World Wide vom 30. Juli bis 1. August die größte Mixed-Reality-Metal-Show aller Zeiten. Strategischer Partner ist dabei Samsung und das virtuelle Erlebnis ist teils speziell auf Endgeräte wie das Galaxy S20 zugeschnitten, grundsätzlich steht die Live-Übertragung teils auch mit speziellen Effekten für alle Nutzer über MagentaTV und MagentaMusik 360 bereit.

An drei Tagen treten die größten Metalbands live auf der spektakulärsten Virtual-Stage aller Zeiten auf. Die so genannte XR-Technologie erweckt die Bühne digital zum Leben. Künstler spielen live, werden in Echtzeit mit präzisem Kamera-Tracking abgefilmt und direkt in das virtuelle Set integriert. Durch die LED-Rückwand, den LED-Boden und Fan-Interaktion entsteht ein authentisches Bühnengefühl für Künstler und Zuschauer.