Amazon Freevee: Kostenloses IMDb TV kommt nach Deutschland

Ein konkretes Datum für den Deutschland-Start von Freevee will Amazon noch nicht nennen. Lediglich der Termin für die Umbenennung von IMDb TV in Freevee ist fix und für den 27. April geplant.

Amazon Freevee bietet ein stetig wachsendes Angebot an zum großen Teil auch namhaften TV-Shows und Filmen, darunter neben Amazon Originals auch Inhalte von Warner Bros., Sony Pictures und MGM Studios. Amazon zufolge sollen insbesondere die Originals-Inhalte im Laufe dieses Jahres massiv erweitert werden. So verspricht der Anbieter einen Ausbau um rund 70 Prozent, darunter mit Bosch: Legacy ein Spin-off einer der erfolgreichsten Prime-Video-Serien bislang.

